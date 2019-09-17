ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الرسوم الجمركية مع اليابان

الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي . أرشيفية الانترنت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان، بعد تصريحاته المتكررة مرارا أن طوكيو تتمتع بمزايا غير عادلة في التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وكان ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد صرحا الشهر الماضي أن الاتفاق على وشك الانتهاء، وانهما يأملان في توقيع رسمي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق في سبتمبر.

وقال ترامب في رسالة الى الكونغرس نشرها البيت الأبيض أمس«يسرني أن أبلغكم أن إدارتي توصلت الى اتفاق تجاري مبدئي يتعلق بالرسوم الجمركية مع اليابان»، حسب فرانس برس.

وأضاف أنه سيتم إجراء مزيد من المفاوضات مع اليابان لضمان «اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى المزيد من التجارة المبادلة والمتكافئة».

وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إن اتفاق الرسوم الجمركية سيفيد المزارعين الأميركيين الذين تضرروا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والذين يمثلون شريحة مهمة من الناخبين لإعادة انتخاب ترامب عام 2020.

وقال آبي الذي يعتبر حليفا لترامب الشهر الماضي، إن واشنطن وطوكيو توصلتا إلى اتفاق بعد مفاوضات«مكثفة».