أميركا تتهم الصين بـ«التلاعب بالعملة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 12:44 مساء
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الإنترنت: أرشيفية)

صنفت الولايات المتحدة رسميا الصين دولة تتلاعب بالعملة، متهمة بكين بإضعاف اليوان في وقت تتصاعد الحرب التجارية بين الدولتين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة الأميركية جاءت عقب سماح الصين أمس الاثنين، لعملتها بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار خلال عقد تقريبا، ما تسبب بإطلاق الرئيس دونالد ترامب وابلا من التغريدات الغاضبة.

وانخفض اليوان إلى أقل من 7، مقابل الدولار أمس، بعد أيام على إعلان ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، متهما بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ عام بين الدولتين. وتمثل الخطوة تحولا مفاجئا في السياسة الأميركية.

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ونتيجة لذلك سيدعو منوتشين صندوق النقد الدولي إلى «إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة»، بحسب وزارة الخزانة.

وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت الصين في آخر تقاريرها على «لائحة مراقبة» الدول العرضة لمراقبة دقيقة بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة. وسجلت العملة الصينية استقرارا اليوم الثلاثاء.

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