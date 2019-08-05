ترامب يندد بـ «الهبوط التاريخي» لليوان الصيني ويعتبره «انتهاكًا كبيرًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 05:10 مساء
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإجراء الذي اتخذته الصين اليوم الاثنين، بشأن عملتها إذ سمحت بكين لليوان بتخطي مستوى رئيسي عند سبعة يوانات مقابل الدولار لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، واصفًا ذلك بأنه «انتهاك كبير».

وكتب ترامب على تويتر: «خفضت الصين سعر عملتها إلى مستوى تاريخي متدن تقريبًا.‭‭‭‭ ‬‬‬‬هذا يسمى تلاعباً بالعملة. هل تسمعونني يا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؟ هذا انتهاك كبير سيُضعف الصين بصورة كبيرة بمرور الوقت!»، وفق وكالة «رويترز».

ونشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، اليوم الإثنين، تقريرًا حول ما وصفته بـ«الهبوط التاريخي» لعملة اليوان الصيني. وأوضحت أن اليوان هبط بأكثر من 1%، وهو أقل مستوى وصلت له منذ 11 عامًا، وسط تزايد المخاوف من تصعيد حاد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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