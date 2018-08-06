الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة بسبب التوتر مع أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 05:59 مساء
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار واليورو. (فرانس برس)

انخفضت الليرة التركية، الإثنين، إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو وسط الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المحلية.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت الماضي، إن أنقرة ستفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين ردًّا على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد وزيرين تركيين بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، وفق «فرانس برس».

ويقول محللون إن العقوبات في ذاتها لا معنى لها، إلا أن الضغوط تلحق الضرر بالعملة المتعثرة ويمكن أن تكون نذيرًا بخطوات أكثر تشددًا تتخذها واشنطن. ووصل سعر الدولار، الإثنين، إلى 5.17 ليرات بخسارة بنسبة 1.8% مقارنة مع الأحد. وكانت الليرة قد انخفضت الأسبوع الماضي إلى 5 ليرات مقابل الدولار لأول مرة في تاريخها بسبب العقوبات.

وبلغ سعر الليرة 5.97 مقابل اليورو، بخسارة 1.7% عن اليوم السابق، بعد أن وصلت إلى حدود 6 ليرات لليورو لأول مرة في وقت سابق. كما تتعرض العملة لضغوط بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه يراجع أهلية تركيا لمشروع يسمح بتصدير منتجات معينة إلى السوق الحرة الأميركية.

وأضيف الخلاف مع الولايات المتحدة إلى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية في تركيا بعد إعادة انتخاب إردوغان لولاية جديدة بصلاحيات أوسع في 24 يونيو.

وكانت إحدى خطوات إردوغان الأولى بعد تنصيبه هي التخلي عن فريق رسم السياسة الاقتصادية الموثوق به نسبيًّا، وتسليم وزارة المال الموسعة حديثًا لصهره براءة البيرق. في الوقت نفسه، خيب بنك تركيا المركزي، المستقل نظريًّا، أمل الأسواق في 24 يوليو بترك أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من التضخم الذي ناهز الآن 16%.

وحض إردوغان البنك المركزي مرارًا على خفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو، كما أربك الأسواق بتعبيره عن آرائه غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد في خفض التضخم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

6 قتلى و384 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يوليو
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأخطاء الشائعة في صيانة سيارتك