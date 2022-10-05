صيانة السيارات للمبتدئين في 8 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

يجب على السائقين ومالكي السيارات، وخصوصا المبتدئين، أن يعرفوا أهمية العناية بالسيارة بكل تفاصيلها. وإلى جانب الصيانة الدورية للسيارة، ينبغي عليهم تعلم وتطوير بعض العادات الأساسية للتعامل الأمثل مع مركباتهم، سواء في حالات الطوارئ أو في أفضل حالاتها.

نقدم 8 نصائح أساسية لصيانة السيارات للمبتدئين تعرف ليهم معنا وذلك وفقا لموقع «سيارتك».

نسبة السوائل

- تعد المحافظة على النسبة المحددة لكل من زيت المحرك، وزيت ناقل الحركة، وماء المبرد وسيلة سهلة للحفاظ على أداء سيارتك. فأهمية السوائل أنها كالدم في الجسم ومثلها في حياة السيارة.

- لذا، ينبغي مراعاة الفحص الدوري لنسبة السوائل في السيارة وإضافتها في حالة النقصان. من دون بعض السوائل، تحدث أعطال تكاليفها باهظة.

أضواء التحذير

- تحتوي السيارات على أنظمة متطورة من أجهزة الاستشعار وأضواء التحذير التي تخبرك بكل شيء بدءا من أن ضغط الهواء في إحدى إطارات سيارتك منخفض، إلى مشاكل أكبر من ذلك في المحرك فعليك أن تعرف ما يعنيه كل مصباح من مصابيح التحذير، وكيفية حل المشكلة التي أجبرته على الإضاءة.

ضغط الهواء في الإطارات

- يعد ضغط الإطارات الصحيح أمرا ضروريا جدا، وهو يقلل خطر التآكل المبكر، أو الانفجار المفاجئ.

- تفقد ضغط الهواء في الإطارات بشكل دوري، قد يكون لدى سيارتك نظام تحذير من ضغط الهواء المنخفض. لكن قد لا يعمل إلا عندما تنخفض نسبة الهواء إلى مستوى خطير.

- ينصح بالتحقق من الضغط مرة واحدة شهريا، وإضافة الهواء إن لزم الأمر واحرص على عدم زيادة كمية الهواء في الإطار، لأن ذلك يكون له أثار سلبية.

راقب سيارتك عند تشغيلها

- عندما تبدأ بتشغيل سيارتك صباحا وأحسست بوجود اهتزاز أو تردد، فهذا يعد من العلامات التي تدل على أن شيئا ما في السيارة يبدو غير طبيعيا، تواصل مع الخبير أو الميكانيكي مباشرة لتعرف سبب العطل وتسارع في إصلاحه.

استمع إلى سيارتك

- تتواصل الآلات معنا بصوت مسموع، فهي تصدر جميع أنواع الأصوات العادية. لكن عندما تبدأ بإصدار الأصوات غير الطبيعية والمألوفة، معناه أنها تطلب منك نقلها إلى أقرب مركز صيانة.

- انتبه جيدا للظروف الجوية، ودرجات الحرارة، والأوقات التي تظهر فيها تلك الأصوات، فالميكانيكي سيطرح هذه الأسئلة عليك، ويجب أن تجيب عليها بدقة.

أضواء السيارة

- يجب فحص الإضاءة الداخلية والخارجية مرة واحدة كل شهر. قد يبدو هذا أمرا بسيطا وبديهيا، لكن بعض أنظمة الإضاءة لا تعمل إلى في ظل ظروف معينة.

نظافة السيارة

تساعد عمليات الغسيل، والتشميع أيضا على زيادة حياة طلاء سيارتك، ويمكن أن تمنع تشكل الصدأ في بعض الأحيان.