تعرف إلى نظام الثبات الإلكتروني «ESC»

القاهرة - بوابة الوسط

توفر شركات صناعة السيارات في مركباتها نظام الثبات الإلكتروني «ESC»، وهو أحد أنظمة الأمان الحديثة.

وهذا النظام مسؤول بشكل رئيسي عن ضبط السيارة أثناء الانزلاق، الناتج عن حركة فجائية من السائق، حسب «موتوري».

ويرتبط نظام الثبات الإلكتروني ارتباطا وثيقا بنظام منع انغلاق المكابح ABS، إذ يُعد نظام ABS هو الركيزة الأساسية وعدم توفره في السيارة يعني عدم توفر نظامي «ESC» و Traction Control.

وببساطة تعمل كل من هذه الأنظمة على:

منع انغلاق المكابح ABS: ضبط توازن السيارة عند الكبح المفاجئ.

نظام التحكم في الجر TCS: ضبط توازن السيارة وتجنب انحرافها عند الانطلاق.

نظام الثبات الإلكتروني ESC: ضبط توازن السيارة عند الانعطاف المفاجئ وتعديل اتجاهها حتى لا تتعرض للانقلاب أو الاصطدام بسيارات أخرى من حولها.

- سبب اهتزاز السيارة على الطريق

كيف يعمل؟

يستخدم نظام الثبات الإلكتروني ESC أو ESP مجموعة حساسات تعمل على مقارنة سرعة الإطارات بسرعة السيارة وقياس درجة الدوران لعجلة القيادة والاتجاه الذي حدده السائق، فإذا قام السائق بانعطاف مفاجئ يرسل النظام مجموعة من الإشارات إلى كمبيوتر السيارة فيقوم بضبط اتجاه ووزن العجلات والسيارة بشكل عام حتى لا تنزلق على الطريق، وتُعد هذه العملية دقيقة للغاية وتحدث في غضون جزء من الثانية.

ومن هنا تكمن أهمية نظام الثبات الإلكتروني بالحفاظ على سلامة السيارة على الطرقات من خلال مساعدة السائق ومنحه المزيد من السيطرة في هذه الحالات الطارئة والمفاجئة، أو إذا كان يقود على طريق عليها ماء أو تراب ناعم، وبهذا سوف يضمن السائق تماسك السيارة وإطاراتها على مختلف الأسطح.

علامات تعطله

عندما تُنير لمبة هذا النظام على لوحة العدادات خلف عجلة القيادة، فإن هذا دليل كافي على ضرورة فحص السيارة للتعرف على الخلل الذي أصاب النظام، وقد يتعطل لأسباب عديدة.

وهي كالآتي:

تلف إحدى المستشعرات المتصلة بهذا النظام

تلف مستشعر السرعة

ضعف البطارية وانخفاض جهدها

حدوث خلل في النظام الرئيسي ABS

وحسب مجموعة من الدراسات التي أجراها الخبراء، يمنع هذا النظام ما يعادل ثلث الحوادث الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة، لذا احرص على التوجه إلى مركز الصيانة حتى يقوم الفني بفحص نظام الثبات الإلكتروني «ESC» من خلال جهاز خاص يصله بكمبيوتر سيارتك، وفي بعض الأحيان قد تُلاحظ أن لمبة كل من الـ ABS و TCS و ESC منيرة سويا، وهذا قد يدل على أن غطاء التانكي أو غطاء الوقود غير مغلق بإحكام.