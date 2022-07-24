Atwasat

بالفيديو: تعرف إلى جديد «X-Trail» نيسان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 12:02 مساء
بالفيديو: تعرف إلى جديد «X-Trail» نيسان
حصلت السيارة الجديدة على عدة تغييرات خارجية مقارنة بمركبات X-Trail السابقة (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت نيسان سيارة «X-Trail» الجديدة التي ستطرحها في عدد من الأسواق العالمية.

وحصلت السيارة الجديدة على عدة تغييرات خارجية مقارنة بمركبات «X-Trail» السابقة، إذ تغير فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها قليلًا، كما أدخلت تعديلات على شكل ممتصات الصدمات وفتحات العوادم والإطارات البلاستيكية المحيطة بحجرات العجلات وذلك وفقًا لموقعع «روسيا اليوم».

وبنيت هذه المركبة على منصات CMF-C/D وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترًا، عرضه 184 سنتم، ومجهز بعجلات بمقاس 18 و19 إنشًا، كما ستأتي منها نسخ بصفين و3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ5 أو 7 ركاب.

والتغيرات الملحوظة طالت بشكل أساسي قمرة هذه السيارة إذ حصلت على تصميم عصري جدًا، وتزينت بعناصر مميزة من الجلد والكروم، كما زودت بواجهة قيادة جديدة مجهزة بشاشات لمسية بمقاس 12.3 بوصة، وجهزت بعصا قيادة أنيقة عليها أزرار لمسية للتحكم بوضعيات الحركة.

ودعمتها «نيسان» بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي التصادمات على الطرق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ProPilot، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل «X-Trail» بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 144 حصانًا، ومحركات بسعة 2.5 ليتر وعزم 184 حصانًا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا
تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة

تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي

نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة

هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» مفقودة في ليبيا

ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» ...
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إليك أسرع سيارة كهربائية من «تسلا»
إليك أسرع سيارة كهربائية من «تسلا»
بالصور: «هيونداي كونا 2024» في إصدار صديق للبيئة
بالصور: «هيونداي كونا 2024» في إصدار صديق للبيئة
بالفيديو: تعرف على جديد «Neva» الروسية
بالفيديو: تعرف على جديد «Neva» الروسية
بالفيديو: سيارة كهربائية صديقة للبيئة من «شيفرولية»
بالفيديو: سيارة كهربائية صديقة للبيئة من «شيفرولية»
«Geely» الصينية تطرح كروس أوفر أكثر تطورا (فيديو)
«Geely» الصينية تطرح كروس أوفر أكثر تطورا (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع
الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع...
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «هيونداي» الكهربائية الجديدة
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «هيونداي» الكهربائية الجديدة...
لمع سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
لمع سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة...
5 نصائح أساسية لصيانة السيارات للمبتدئين
5 نصائح أساسية لصيانة السيارات للمبتدئين...
«هوندا» تطرح «CR-V» جديدة من الجيل السادس قريبا (فيديو)
«هوندا» تطرح «CR-V» جديدة من الجيل السادس قريبا (فيديو)...
المزيد
بالفيديو: تعرف إلى جديد «X-Trail» نيسان
بالفيديو: تعرف إلى جديد «X-Trail» نيسان...
إجراء مهم عند ركن السيارة لفترة طويلة
إجراء مهم عند ركن السيارة لفترة طويلة...
طرق تبريد السيارة في الصيف
طرق تبريد السيارة في الصيف...
«Geely» الصينية تطرح كروس أوفر أكثر تطورا (فيديو)
«Geely» الصينية تطرح كروس أوفر أكثر تطورا (فيديو)...
بالفيديو: سيارة كهربائية صديقة للبيئة من «شيفرولية»
بالفيديو: سيارة كهربائية صديقة للبيئة من «شيفرولية»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط