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تعرف إلى أسرع سيدان من «بي إم دبليو»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 04:30 مساء
تعرف إلى أسرع سيدان من «بي إم دبليو»
شركة «بي إم دبليو» تكشف واحدة من أقوى وأسرع سيارات السيدان على الإطلاق
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خطفت بي إم دبليو أنظار محبي السيارات الرياضية بمركبتها الجديدة من فئة M4، والتي طورتها لتكون من بين أقوى وأسرع سياراتها.

وأكثر ما يشد الانتباه في BMW M4 CSL الجديدة هو تصميمها الخارجي الذي يوحي بالقوة، والانحناءات المدروسة على الهيكل لتوفير انسيابية كبيرة وتقليل مقاومة الهواء، وكذلك العناصر المصنوعة من ألياف الكربون والتي غطت سقف السيارة ومحيط العوادم وممتصات الصدمات فيها وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

ومن الأمور المميزة في هذه السيارة أيضًا هو تصميم مؤخرة صندوقها الخلفي الذي صُمّم ليعمل كجنح هوائي لزيادة الثبات، والعجلات الرياضية الكبيرة والعريضة التي تمنح المركبة ثباتًا ممتازًا على المنعطفات.

وحصلت المركبة أيضًا على قمرة مميزة جدًا مزينة بالكروم وألياف الكربون، وجُهّزت بمقاعد رياضية مريحة، كما زودتها بي إم دبليو بأنظمة فرملة وتعليق خاصة.

وتعمل M4 CSL بنظام دفع خلفي، وعلية سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات، ومحرك توربيني بسعة 3.0 ليتر، يولد عزمًا يعادل 550 حصانًا، ويمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كام/سا في غضون 3.9 ثانية فقط، والتسارع من 0 إلى 200 كلم/سا في غضون 10 ثوانٍ تقريبًا.
 

 

شركة «بي إم دبليو» تكشف واحدة من أقوى وأسرع سيارات السيدان على الإطلاق
شركة «بي إم دبليو» تكشف واحدة من أقوى وأسرع سيارات السيدان على الإطلاق
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