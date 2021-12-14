نظام تنبيه جديد للإطارات من نيسان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 04:40 مساء
تعرف على فائدة نظام تنبيه الإطارات السهل من نيسان (الإنترنت)

لا يمثل محرك ومكابح وخصائص الأمان في سيارتك شيئًا حرفيًا، إذا كانت الإطارات قديمة أو معيوبة أو ليست ممتلئة بالهواء بالشكل الكافي.
لهذا السبب يُعد نظام التنبيه السهل للإطارات من نيسان أحد أهم الميزات المتوفرة في السوق اليوم.

إنها ليست رائعة تمامًا مثل ميزة الانكماش في حالات الطوارئ من مرسيدس، لكنها جيدة إلى حد كبير.
التضخم الناقص، وهو أسوأ من أن التضخم المفرط، يجبر الإطارات على العمل في درجات حرارة أعلى مما لو تم نفخها بشكل صحيح، وتتآكل الإطارات بنسبة 20% بشكل أسرع بنسبة 25%.

هناك أيضًا قوة جر أقل، وهذا يزيد استهلاك الوقود.

باعت نيسان الآن 9 ملايين سيارة بها هذه الميزة، وليست للطرازات الأعلى فقط.
إنها حاليًا قياسية في فيرسا وسينترا والتيما وماكسيما وليف وكيكس وروج Sport ومورانو وPathfinder وأرمادا وFrontier وتيتان.

وإليك كيف تعمل هذه الخاصية الجيدة:
- عندما تبدأ في ملء الإطارات، تومض المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية.
- عندما تضغط على الضغط الصحيح، عادة ما يكون مدرجًا على دعامة باب السائق الجانبية للمركبة، يصدر صوت تنبيه.
- في حالة نفخ الإطار بشكل زائد، يصدر البوق صفيرًا مرة أخرى، وتومض المخاطر ثلاث مرات.

وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، هناك ما يقرب من 11000 حادث تصادم للسيارات المرتبطة بالإطارات كل عام، مع 600 حالة وفاة.

بالإضافة إلى ذلك، تقول الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) Yن الاحتفاظ بالإطارات منفوخة بشكل صحيح «يمكن أن يوفر ما يصل إلى 11 سنتًا للغالون الواحد، ويمكن أن يطيل عمر الإطار بمقدار 4700 ميل».
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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