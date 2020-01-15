تعرف على جديد أودي RS الرياضية

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم المحركات أن الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات «أودي» بصدد بدء العمل على خطوط إنتاج متخصصة في إصدار نسخة «E-Tron»، ولكن هذه المرة من الفئة الأيقونية الرياضية الشهيرة من الشركة RS.

وكشفت التقارير عن تسريبات من داخل جدران الشركة الألمانية، تفيد بأن الشركة ستسير في هذه الخطة خلال العام الجاري، ويتوقع مصممو شركة أودي أن نرى طراز E-Tron فئة RS الرياضية خلال عامين فقط.

وكشفت التسريبات E-Tron فئة RS الرياضية لن يعتمد على نظام طاقة هجين، وسيصدر إلى الأسواق معتمدا في الحركة على الطاقة الكهربائية بالكامل.

ووفقًا للتقارير، تسعى الشركة لتزويد الطراز المنتظر بمحرك هائل، لتنافس بقوة طرازات أخرى من نفس الفئة، أبرزها طراز بورش تايكان الرياضي الكهربائي الجديد.

وأخيرًا أكدت أن السيارة المنتظرة ستصدر بمحرك يستطيع توليد قوة مذهلة يتراوح معدلها بين 523 و670 و751 حصانا.

هذا المحتوى من تيربو العرب