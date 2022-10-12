الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكم بعض الألوان التي شاع ظهورها في عروض الأزياء العالمية في الفترة الأخيرة لمواسم 2023.

ربما تكون ألوان الموضة هي من أهم صيحات الأزياء الأكثر جاذبية في كل موسم، ومن السهل التعرف إليها من خلال عروض الأزياء الأخيرة لموسم شتاء وربيع وصيف 2023.

وهي تظهر أن الهدوء والبساطة والألوان، التي تهيمن على المناظر الطبيعية، مثل الباستيل، سوف تكون سمة العام المقبل مع استمرار صدارة الأبيض والأسود والبني والأخضر العسكري، مع إضفاء الألوان الوردية والأصفر والأخضر الفاتح على الفساتين والتنانير والسراويل.

نقدم إليكم بعض الألوان التي شاع ظهورها في عروض الأزياء العالمية في الفترة الأخيرة تعرفي إليها معنا واحرصي على اقتناء قطعة من كل لون على الأقل وذلك وفقًا لموقع «ليالينا».

اللون البرتقالي

- يتصدر لون الطاقة هذا والثقة دليل الألوان الرائج لربيع وصيف 2023، نجد أنه سيجري ارتداؤه في فساتين الحفلات كما أعلنت كارولينا هيريرا في أسبوع الموضة في نيويورك ومولي جودارد في أسبوع الموضة في لندن وبوتيغا فينيتا في ميلانو.

ألوان الباستيل

- وصلت ألوان الباستيل لتحويل تلك الألوان النشطة التي غابت عن الموسم الماضي، إنها مزيج من الظلال الرومانسية التي تطلق إحساسًا بالهدوء ويظهر هنا أحد أكثر الأشياء المجهولة شيوعًا، قدم براندون ماكسويل.

في إطار أسبوع الموضة في نيويورك، فإن السترات ستكون باللون الوردي وطغت ألوان الباستيل على تنانير وفساتين معظم عروض الأزياء الكبرى لموسم شتاء وصيف 2023.

اللون الذهبي

- سيجري ارتداء اللون الذهبي في الملابس الصيفية، كما قدمت لنا شانيل في أسبوع الموضة لربيع وصيف 2023 في باريس، واختارت Balenciaga فساتين ماكسي أكثر رقة باللون الذهبي كما ظهرت الاكسسوارات والأحذية والحقائب بنفس اللون في عدة عروض عالمية.

اللون الأرجواني

الفساتين بلا شك هي ملوك الصيف وستكون الملابس الرئيسية للتباهي بالأرجواني، حيث قدمت غوتشي خلال أسبوع الموضة في ميلانو الفساتين الطويلة ذات الثنيات، في حين أوضح ديفيد كوما أن تلك القطع ستستمر في الازدهار.

ألوان النيون والساطعة

في ميلانو، أفسحت بوتيغا فينيتا المجال للألوان الزاهية والمذهلة واقترحت ارتداءها في الفساتين ثم جاء Philpp Plein وأثبت في مدرجه لربيع وصيف 2023 أنه سيكون تصميمات مصغرة هي التي ستهيمن على لوحة الألوان الفلورية.

بعض الألوان التي شاع ظهورها في عروض الأزياء العالمية في الفترة الأخيرة لمواسم 2023 (الإنترنت)

بعض الألوان التي شاع ظهورها في عروض الأزياء العالمية في الفترة الأخيرة لمواسم 2023 (الإنترنت)