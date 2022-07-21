فيكتوريا بيكهام تنضم لأسبوع الموضة في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو أسبوع الموضة في باريس، الأربعاء، أن فيكتوريا بيكهام ستنضم إلى القائمة الرسمية للمصممين المشاركين في هذا الحدث، من خلال عرض حي على المنصة خلال الخريف المقبل.

قدّمت المصممة البريطانية والنجمة الغنائية السابقة بفرقة «سبايس غيرلز»، في الماضي عروضًا لأزيائها في لندن ونيويورك، لكنها لم تنظم أي عرض أزياء بصورة حضورية منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وستقدم بيكهام مجموعتها الفاخرة الجديدة خلال عروض الملابس الجاهزة النسائية لربيع 2023، والتي ستقام في الفترة ما بين 26 سبتمبر و4 أكتوبر.

استقطب أسبوع الموضة في باريس عددًا من المواهب البريطانية أخيرًا، بينهم المصمم الرجالي الصاعد كريغ غرين الذي عاد إلى منصة العروض في يونيو، أيضًا للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.

وأقامت بيكهام عرضًا حضوريًا لعلامتها التجارية الفاخرة بلندن في فبراير 2020، ثم قدمت عروضًا عبر الإنترنت في سبتمبر 2020 وفبراير 2021.

لكنها كانت غائبة بشكل ملحوظ عن أسبوع الموضة بلندن في فبراير الماضي، بعد أن ذكرت سابقًا أن التكاليف المرتفعة تجعل من الصعب تقديم عروض حية.

انضمت بيكهام إلى برنامج أسبوع الموضة في لندن في 2018 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق علامتها التجارية، بعد سنوات من المشاركة بعروض في نيويورك.