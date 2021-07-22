وصفة طبيعية لتصفية البشرة

(أرشيفية: الإنترنت)

توجد العديد من الوصفات الطبيعية من أجل الحصول على بشرة صافية، ومنها: وصفة الماء والليمون والخيار وأوراق النعناع التي نقدمها لك بحسب موقع «موضوع».

يعمل الخيار على تبريد وتجديد خلايا الجلد، أمّا الليمون فيحافظ على توازن الجهاز الهضمي، وأوراق النعناع تنظم عسر الهضم، وتقضي على أي عدوى داخلية.

المكونات:

لتران من الماء.

حبة واحدة من خيار.

حبة واحدة من الليمون.

القليل من أوراق النعناع.