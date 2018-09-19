غسول الزعتر لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 01:06 مساء

نقدم إليك غسولاً طبيعيًا لتفتيح البشرة من الزعتر فهو يحتوي على العديد من المواد والعناصر المهمة التي تدخل في الوصفات الطبيعية للعناية بجمال البشرة وخاصة تفتيحها ونظافتها.
تعرفي على المكونات وطريقة التطبيق وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات وطريقة التطبيق
- اضيفي ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. اخلطي هذه المقادير جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة ثم قومي بتدليك بشرتكِ برفق عن طريق حركات دائرية.
- عليكِ أن تكوني أكثر دقة في عدم ملامسة البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا ثم اشطفي وجهك بالماء الدافيء. لكي تحصلي على أفضل النتائج في وقت قصير قومي بتكرار هذه الوصفة مرة كل يوم لمدة حوالي عشرة أيام.
 

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