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تعرف إلى المشاريع الفائزة بجوائز «ملتقى القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 12:38 مساء
تعرف إلى المشاريع الفائزة بجوائز «ملتقى القاهرة السينمائي»
من حفل توزيع جوائز «ملتقى القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلنت ليندا بلخيرية، مديرة «ملتقى القاهرة السينمائي»، أسماء المشاريع الفائزة في الدورة التاسعة، مساء الأحد، بحفل على هامش فعاليات «القاهرة السينمائي الدولي» بدورته الـ44.

وجاءت جوائز الدورة التاسعة لـ«ملتقى القاهرة السينمائي» كالآتي:

- فيلم «الرجل الأخير»، يحصد جائزة «AH ميديا برودكشن»، وقيمتها 10 آلاف دولار.

- فيلم «سرقة النار»، يحصد جائزة «بيست ميديا»، وقيمتها 10 آلاف دولار.

- فيلم «طريق الجبل»، يحصد جائزة مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» وقيمتها 10 آلاف دولار.

- فيلم «أبي الفلاح»، يحصد جائزة «كريتيف ميديا سوليشنز»، وقيمتها 10 آلاف دولار.

- فيلم «الكلب في بيته أسد»، يحصد جائزة «بنك مصر» وقيمتها 10 آلاف دولار، و«فيلم إندبندنت» وقيمتها 10 آلاف دولار.

- فيلم «البحث عن وودي»، يحصد جائزة «سرد» وقيمتها 5 آلاف دولار.

- فيلم «عزيز هالة»، يحصد جائزة «سرد» وقيمتها 5 آلاف دولار، الإشراف على تطوير سيناريو مشروع فيلم روائي/ تسجيلي في مرحلة التطوير.

- فيلم «بلا»، يحصد جائزة «ترافلرز ميديا» وقيمتها 10 آلاف دولار.

- تعرف إلى المشاريع المشاركة في «ملتقى القاهرة السينمائي»

- تعرف إلى قائمة المشروعات الفائزة بجوائز «ملتقى القاهرة السينمائي»

- فيلم «في تلات أيام»، يحصد جائزتي «لاجوني للإنتاج السينمائي» وقيمتها 5 آلاف دولار، وشبكة «راديو وتلفزيون العرب» وقيمتها 10 آلاف دولار.

- فيلم «إن شاء الله ولد»، يحصد جائزتي «رايز ستوديوز» وقيمتها 10 آلاف دولار و«دي سي بي» من شركة «ذا سيل».

- فيلم «مواسم جنات» يحصد جائزة «ذا سيل» وقيمتها 15 ألف دولار مخصصة لصناعة الإعلان التشويقي والمقدمة الإعلانية لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

- فيلم «هش»، يحصد جائزة «سينرجي فيلمز» وقيمتها 10 آلاف دولار وجائزة «فيلم إندبندنت» وهي عبارة عن استشارة مفصلة للقصة واجتماعات للفيلم في لوس أنجليس.

- فيلم «ملكة القطن»، يحصد جائزة منحة توزيع وتسويق في العالم العربي من شركة «ماد سولوشينر»، وقدرها 50 ألف دولار.

- فيلم «السراج والعتمة» خارج المسابقة، وحصد جائزة لأهميته من شركة «ماد سولوشينز» عن التوزيع والتسويق في العالم العربي، وقيمتها 50 ألف دولار.

- فيلم «يلا نلعب عسكرة»، يحصد جائزة مركز السينما العربية، وهي دعوة لمنتج عربي للمشاركة في ورشة مهرجان روتردام وأيضًا راويات وهي عبارة عن جلسات استشارية وإرشادية لصناعة الأفلام.

- فيلما «هش»، و«الكلب في بيته أسد»، يحصدان جائزتي «فيلم إندبندنت» بالشراكة مع السفارة الأميركية بالقاهرة، وهي إقامة افتراضية تتضمن استشارة وتطوير نصوص الأفلام، ويفوز بالجائزة مشروعان، أحدهما روائي والآخر وثائقي.

من حفل توزيع جوائز «ملتقى القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل توزيع جوائز «ملتقى القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل توزيع جوائز «ملتقى القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل توزيع جوائز «ملتقى القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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