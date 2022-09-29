تعرف إلى المشاريع المشاركة في «ملتقى القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «ملتقى القاهرة السينمائي» قائمة المشاريع التي جرى اختيارها للمشاركة في نسخته التاسعة ضمن «أيام القاهرة لصناعة السينما»، المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الذي سينطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

تتضمن القائمة 15 مشروعا روائيا ووثائقيا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، من مختلف الدول العربية، حيث يشارك 5 مشاريع من مصر، و2 من تونس ومشروع واحد من كل من الأردن واليمن ولبنان والجزائر والمغرب والسودان وفلسطين والمملكة العربية السعودية، وفقا لبيان.

ينافس في مسابقة المشاريع الروائية الطويلة 8 مشاريع بينها مشروعان ضمن مرحلة ما بعد الإنتاج وهام «إن شاء الله ولد» من الأردن، للمخرج أمجد الرشيد، و«الطريق الأحمر» من تونس للمخرج لطفي عاشور، هذا بجانب 6 مشاريع أخرى في مرحلة التطوير وهي كالآتي: «الكلب في بيته أسد» من مصر للمخرج أحمد الغنيمي، «في تلات أيام» من مصر للمخرج تامر عشري، و«ملكة القطن» من السودان للمخرجة سوزانا ميرغني، و«مواسم جنات» من تونس للمخرج مهدي هميلي، «عزيز هالة» من المملكة العربية السعودية لجواهر العامري، و«بيلا» من المغرب لمحسن البصري.

سرقة النار

فيما يشارك ضمن مسابقة المشاريع الوثائقية 7 مشاريع، منها 3 ضمن مرحلة ما بعد الإنتاج وهي «يلا نلعب عسكرة» من اليمن للمخرجين مريم الذوبان ومحمد الجابري، و«الرجل الأخير» من مصر لمحمد صلاح، و«المعلقون» من لبنان للمخرجة ميريام الحاج، فيما يشارك ضمن مرحلة التطوير 4 مشاريع هي: «هش» من مصر لسالي أبوباشا، «أبي الفلاح» من الجزائر للمخرج الخير زيداني، و«البحث عن وودي» من مصر لسارة الشاذلي، و«سرقة النار» من فلسطين لعامر شوملي.

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«ملتقى القاهرة السينمائي» يقام في إطار فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»، وهي منصة توفر فضاء مهما لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب في العالم العربي وتسلط الضوء عليهم.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».