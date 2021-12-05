تعرف إلى قائمة المشروعات الفائزة بجوائز «ملتقى القاهرة السينمائي»

الفائزون بجوائز ملتقى القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن «ملتقى القاهرة السينمائي» مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز نسخته الثامنة التي وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار، وهي الأضخم منذ تأسيس الملتقى، وتنافس عليها 15 مشروعًا روائيًّا ووثائقيًّا طويلًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، ضمن الفعاليات التي أُقيمت في إطار «أيام القاهرة لصناعة السينما»، بالشراكة مع مركز السينما العربية، ضمن الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وحصل مشروع فيلم «علم» للمخرج فراس خوري على 10عشرة آلاف دولار من إحدى شركات الاتصالات الراعية للمهرجان، في حين حصل مشروع فيلم «صيف في بجعد» للمخرج عمر مولدويرة على منحة توزيع قيمتها خمسة آلاف دولار من مؤسسة السينما العربية بالسويد، بالإضافة إلى حملة ترويجية.

وحصل مشروع فيلم «الطلقة ما بتكتل بكتل سكات الزول» للمخرجة نشأت هند المؤدب، على عشرة آلاف دولار من إحدى شركات العقارات الراعية للمهرجان، في حين حصل مشروع فيلم «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان على عشرة آلاف دولار من «روتانا»، في الوقت الذي منحت فيه منصة «شاهد» 15 ألف دولار لمشروع فيلم «السيدات الفاضلات» للمخرجة فريدة زهران، بالإضافة إلى خمسة آلاف دولار من «غرفة سرد للكتابة» وخدمات الإشراف على السيناريو.

وحصل مشروع فيلم «الحياة بعد سهام» للمخرج نمير عبدالمسيح على عشرة آلاف دولار من شبكة راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى منحة توزيع في العالم العربي من «MAD Solutions» و«Ergo» قيمتها 50 ألف دولار.

ومنحت «كلاكيت» خمسة آلاف دولار واشتراك مجاني في التطبيق لمشروع فيلم «محسن العراق» للمخرجة عشتار ياسين، في حين منح مركز السينما العربية، دعوة للمشاركة في ورشة «روتردام لاب» لمشروع «غربان المدينة» للمخرج أدهم الشريف، بالإضافة إلى عشرة آلاف دولار من «Cornerstone»، فضلًا عن خدمات استشارية للسيناريو من «Film Independent»، كما حصل الفيلم 50 ألف دولار مقابل حقوق عرضه من قبل «OSN».

- عرض «هيا هيا» خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي

- عرض ثان لـ «رجال الوظائف الغريبة» بـ«القاهرة السينمائي»

- الشناوي يحاور نيللي في مهرجان القاهرة السينمائي

- «القاهرة السينمائي»: «بلوغ» يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية

وحصل مشروع فيلم «فوق التل» للمخرج بلحسن حندوس على عشرة آلاف دولار من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»، في حين حصل مشروع فيلم «باي باي طبريا» على عشرة آلاف دولار من «AH Media Production».

ومنحت «Arabia Pictures» لمشروع فيلم «عائشة» للمخرج مهدي البرصاوي عشرة آلاف دولار، بالإضافة إلى خمسة آلاف دولار من «لاجون فيلم» في حين تقدم «Film Independent» خدمات استشارية للسيناريو لمشروع فيلم «نور» للمخرجة سارة الشاذلي، بالإضافة إلى شريط «DCB» من «The Cell».

وذهب برنامج «IEFTA» التوجيهي الذي يدعم المشروع من مرحلة التطوير حتى التوزيع، إلى الوثائقي «حلم أميركي» للمخرج أمير الشناوي، بالإضافة لخدمات فيديو دعائية تتمثل في إعلان تشويقي ورسمي من «The Cell». وحصل مشروع فيلم «بلاد آرام» للمخرجة تمارا ستيبانيان على عشرة آلاف دولار من «Nation Production».

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).