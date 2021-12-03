عرض «هيا هيا» خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم «هيا هيا» (خاص لـ بوابة الوسط)

عرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجمعة، فيلم «هيا هيا» ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ (43) بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «هيا هيا» من إخراج مايك ميلز، وإنتاج الولايات المتحدة الأميركية، وتدور أحداثه حول جوني صحفي إذاعي عاطفي ومعسول الكلام يسافر عبر البلاد لإجراء مقابلات مع مجموعة متنوعة من الأطفال حول أفكارهم المتعلقة بعالمهم ومستقبلهم.

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وتبلغ مدة عرض الفيلم 108 دقيقة، وعرض في صالة مسرح النافورة، في دار الأوبرا، وسيكون عرضه الثاني يوم الأحد 5 ديسمبر في الساعة الـ 3 مساء في سينما الزمالك 1.

يُشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى ٥ ديسمبر.