عرض «دفاتر مايا» في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم «دفاتر مايا» يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض، الجمعة، للمرة الأولى في أفريقيا، فيلم «دفاتر مايا»، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة الـ (43)، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «دفاتر مايا» من إخراج جوانا هادجيثوماس، وخليل جريج، وهو من إنتاج فرنسا، لبنان، كندا، وأحداثه تدور حول أليكس التي تدخل إلى عالم والدتها مايا، وهي أم عزباء، تعيش في مونتريال في ليلة عيد الميلاد، تتلقيان شحنة غير متوقعة، دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات، ترفض مايا فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرًا في الغوص فيه.

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يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 102 دقيقة، في الساعة الـ 4 مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، ومن المقرّر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدًا السبت 4 ديسمبر، في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك 1، أما العرض الثالث فهو يوم الأحد 5 ديسمبر في الساعة الـ 1 مساءً في سينما الزمالك 2.