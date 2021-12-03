عرض ثان لـ «رجال الوظائف الغريبة» بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 01:33 مساء
فيلم «رجال الوظائف الغريبة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض، الجمعة، للمرة الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم «رجال الوظائف الغريبة»، ضمن قسم البانوراما الدولية، بالدورة الـ (43) بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «رجال الوظائف الغريبة» من إخراج نويس بايوس، وإنتاج إسبانيا، وأحداثه تدور حول أنه من أجل اجتياز اختبار العقد الأسبوعي، يتعين على سباك مغربي شاب أن يتعامل مع زملاء وعملاء غريبي الأطوار.

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يعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، ومن المقرّر أن تعقبه مناقشة.

يُشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرّر أن تستمر حتى ٥ ديسمبر.

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