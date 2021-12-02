«غدوة» لظافر العابدين ضمن عروض «القاهرة السينمائي» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 12:32 مساء
مشهد من فيلم «غدوة» للفنان التونسي ظافر العابدين (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض، الخميس، للمرة الأولى عالميًا، في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» الفيلم التونسي «غدوة»، وذلك ضمن المسابقة الدولية.

فيلم «غدوة» من إخراج ظافر العابدين، وتدور أحداثه عن حالة «حبيب» الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق «أحمد»، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، لكن يؤثر الماضي السياسي لـ«حبيب» خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر «أحمد» على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

وضمن قسم العروض الخاصة، يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم «ملك الضحك» (إيطاليا، إسبانيا) من إخراج ماريو مارتوني، وتدور أحداثه في بداية القرن العشرين، في نابولي، حيث كان نجم المسرح والسينما في صعود وكان الممثل الكوميدي العظيم إدوارد سكاربيتا ملكًا لشباك التذاكر.

وضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، يعرض للمرة الثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم «بقدر ما أستطيع المشي» (صربيا، لوكسمبرغ، فرنسا، بلغاريا، ليتوانيا) من إخراج ستيفان أرسينيفيتش، وتدور أحداثه عن «ستراهينيا» الذي يغادر هو وزوجته «أبابو غانا»، في بداية أزمة المهاجرين، وتمكنا من الوصول إلى ألمانيا ولكن تم ترحيلهما إلى بلغراد، «ستراهينيا» يبذل قصارى جهده لبدء حياة جديدة ومع ذلك فإن العملية طويلة وتشعر «أبابو» وهي امرأة شغوفة تطمح لأن تصبح ممثلة في لندن بعدم الرضا عن حياتها.

كما تعرض، الخميس، أفلام «إنهم يحملون الموت» (إسبانيا، كولومبيا)، «دوار» (فرنسا)، «أمي الصغيرة» (فرنسا)، «النهر» (لبنان، فرنسا، ألمانيا)، «جذور برية» (المجر)، «صاروخ أحمر»، «أبو صدام» (مصر)، «كفى» (لبنان)، «ماشا» (روسيا)، «حفلة القتل» (فرنسا)، «رجال الوظائف الغريبة» (إسبانيا، «الملك ريتشارد» (أميركا)، «انطوائيون» (كوريا الجنوبية)، «رقيق» (فرنسا)، «الامتحان» (ألمانيا، كردستان العراق)، «الغريب» (سورية، فلسطين، ألمانيا)، «الأمير» (ألمانيا)، «أريساكا» (الفلبين)، «أخوات» (مقدونيا الشمالية، كوسوفو، الجبل الأسود)، و«الفيل الأزرق 2» (مصر)، والأخير يعرض ضمن برنامج تكريم الفنان المصري كريم عبدالعزيز.

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