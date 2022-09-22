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تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 01:32 مساء
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي» (الإنترنت)
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كشف رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» الفنان حسين فهمي أن المهرجان سيهتم في المرحلة المقبلة بترميم الأفلام الكلاسيكية المصرية وإعادة تقديمها للجمهور.

وأشار حسين إلى أن الدورة الـ44 المنتظر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، ستشهد ترميم فيلمين الأول هو فيلم «يوميات نائب في الأرياف» للمخرج توفيق صالح، والذي تم إنتاجه العام 1969، والثاني هو «أغنية على الممر» للمخرج علي عبدالخالق والذي جرى عرضه العام 1972، وفقًا لبيان.

وأوضح رئيس مهرجان «القاهرة»، أن ترميم الفيلمين سيجري بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والمشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، التي ستقوم بدورها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعملية الترميم.

في السياق نفسه، كان الفنان حسين فهمي، قد صرح من خلال القناة الرسمية لمهرجان «القاهرة» على موقع «يوتيوب»، بتفاصيل ترميم الأفلام والسبب الذي دفعه للتحمس لهذه الخطوة، حيث قال إن السينما المصرية عريقة ولها تاريخ كبير صنعه مخرجون وكُتَّاب وممثلون عظماء قدموا الكثيرا على مدار سنوات عملهم الفنية، مضيفا: «منقدرش ننسى المجهود اللي بيتم في المعامل وغرف المونتاج والاستوديوهات لتصميم الديكورات والملابس».

وتابع فهمي أن الكاميرات السينمائية التي استخدمت في السينما المصرية تؤكد عراقة الصناعة في مصر، وهو ما أوحى له بفكرة الترميم، إذ يوجد الكثير من كلاسكيات السينما المصرية التي لم تعرض للمشاهد الحديث ولا يوجد مجال آخر لعرضها إلا بترميمها وإعادة رونقها من جديد، لافتا إلى أن المهرجان سيبدأ بترميم فيلمي «يوميات نائب في الأرياف»، و«أغنية على الممر».

وأكد رئيس المهرجان أنه يسعى لأن يكون ترميم الأفلام القيمة هو تقليد سنوي يتم كل دورة جديدة، وذلك لتكون هذه الأعمال العظيمة في الذاكرة باستمرار.

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