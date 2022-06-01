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ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 01:46 مساء
ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام
ليندا بلخيرية (خاص لـ بوابة الوسط)
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فُتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية، حتى 20 أغسطس، في النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، فيما سميت ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى في دورته الجديدة.

والملتقى هو سوق الإنتاج المشترك التابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 44 التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

وأعرب رئيس المهرجان، الفنان المصري حسين فهمي، عن تطلعه لاستقبال مشاريع أفلام جديدة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، الذي كان على مدار النُسخ السابقة له مصدرًا لانطلاق أسماء جديدة في مجال السينما العربية والعالمية، وساهم في دعم الكثيرين من صانعي الأفلام الموهوبين.

الدعم للمواهب المثمرة
لفت فهمي إلى أنه بصفته رئيسًا للمهرجان وبكونه فنانًا عربيًا يؤمن بأن ازدهار وتطور الصناعة، في المنطقة، هو أمر مرهون باستمرار تقديم الدعم للمواهب المثمرة المتجددة.

وقال مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، إن اختيار ليندا بلخيرية ضمن الفريق جاء بناء على تمتعها بخبرة واسعة اكتسبتها بفضل مشاركتها كمبرمجة في العديد من المهرجانات، مؤكدًا أنه يثق في أن التعاون معها سيؤتي ثماره وسيشكل فارقًا إيجابيًا في النسخة المنتظرة من الملتقى.

وليندا بلخيرية هي مبرمجة مهرجانات ومديرة منصة قرطاج للمحترفين، عملت كمستشار في العديد من مشاريع لجان التحكيم في المهرجانات الدولية، كما شاركت كمنسقة بمهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي العام 2011، فيما انضمت إلى فريق مهرجان أيام قرطاج السينمائية العام 2016.

- أمير رمسيس مديرا لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

ويقام «ملتقى القاهرة السينمائي» في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وهي منصة توفر فضاءً مهمًا لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب في العالم العربي وتسلط الضوء عليهم.

ويشترط «ملتقى القاهرة السينمائي» أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًا، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلًا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلًا أو قصيرًا.

ويمكن تقديم المشروعات في ملتقى القاهرة السينمائي من هنا.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF».

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