سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»

القاهرة - بوابة الوسط

في سابقة من نوعها في تاريخ الموسيقى الأميركية، احتلت عشر أغنيات من ألبوم تايلور سويفت الجديد «ميدنايتس» المراتب العشر الأولى ضمن تصنيف «بيلبورد هوت 100».

وبحسب «بيلبورد»، هذه أول مرة منذ 64 عاماً يحقق فيها أي فنان مثل هذا الإنجاز، تفوقت تايلور سويفت بذلك على مغني الراب درايك الذي نجح في احتلال تسعة من المراكز العشرة في التصنيف في سبتمبر 2021، وفق «فرانس برس».

- تايلور سويفت تتسبب بتعطيل خدمة «سبوتيفاي»

وكان إطلاق تايلور سويفت في 21 أكتوبر الفائت ألبومها العاشر «ميدنايتس»، المنتظر بقوة من محبيها والذي عادت فيه المغنية الأميركية إلى نمط موسيقى البوب، قد تسبب بأعطال على خدمة سبوتيفاي، قبل أن يحصد الرقم القياسي «لأكثر الألبومات استماعاً في يوم واحد»، وفق ما أعلنت المنصة العملاقة في مجال المحتويات الصوتية بالبث التدفقي.

وعلقت المغنية والمؤلفة الموسيقية البالغة 32 عاما عبر تويتر «10 على 10 في تصنيف هوت 100؟؟؟ مع ألبومي العاشر؟؟؟ أنا مذهولة».

تصنيف «بيلبورد»

وبيّن تصنيف «بيلبورد» أن أغنية «أنتي هيرو» احتلت في الأسبوع الممتد بين 21 أكتوبر و27 منه، صدارة الترتيب مع 59,7 مليون استماع، متقدمة على «لافندر هايز» التي حلت ثانية مع 41,4 مليون استماع، ثم «مارون»، وبعدها «سنو أون ذي بيتش» التي تعاونت فيها مع لانا ديل ريي.

وحقق الألبوم أفضل انطلاقة في تصنيف «بيلبورد 200» منذ ألبوم «25» للمغنية البريطانية أديل سنة 2015.

وتتمحور الأغنيات الثلاث عشرة في الألبوم بالكامل على موضوع منتصف الليل، وقد ابتعدت فيه سويفت عن اللون الذي طبع ألبوميها السابقين اللذين أصدرتهما خلال جائحة كوفيد-19 «إيفرمور» و«فولكلور» (الفائز بجائزة غرامي لأفضل ألبوم سنة 2021). وتصب موسيقى «ميدنايتس» أكثر في خانة موسيقى الالكترو البوب.