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تايلور سويفت تتسبب بتعطيل خدمة «سبوتيفاي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 11:07 صباحا
تايلور سويفت تتسبب بتعطيل خدمة «سبوتيفاي»
تايلور سويفت، في احتفال توزيع جوائز «إم تي في» للأغنيات المصوّرة، 28 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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تعرضت منصة «سبوتيفاي» للبث الصوتي، منتصف ليل الخميس، لأعطال متعددة في خدمتها، إثر طرح ألبوم «ميدنايتس» الذي يجسّد عودة المغنية الأميركية، تايلور سويفت، إلى موسيقى البوب.

ففي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مثلاً، اضطر محبو النجمة إلى الانتظار طويلاً للاستماع إلى الألبوم الجديد على المنصة.

ونشر كثر من المعجبين المغتاظين لقطات لتنبيه ظهر على شاشاتهم، نصّ على الآتي: «حصل خطأ ما. حاول مرة أخرى». وغالباً ما كانت هذه المشكلة الفنية تُحَلّ في غضون ساعة، وفق «فرانس برس».

- محاولة لاقتحام مسكن تايلور سويفت بسيارة

وما لبث الألبوم المرتقب أن حقق نسبة استماع كبيرة على المنصة التي أعلنت بعد ظهر الجمعة عبر «تويتر» أن «تايلور سويفت حطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من المستمعين إلى ألبوم في يوم واحد».

وعلّقت المغنية على ذلك بتغريدة جاء فيها: «كم أنا محظوظة بأنكم تفعلون شيئاً مذهلاً».

وتتمحور الأغنيات الثلاث عشرة في الألبوم بالكامل على موضوع منتصف الليل، وكتبت سويفت عبر «تويتر» أن «ميدنايتس» هو «قصة 13 ليلة بلا نوم متناثرة طوال» حياتها، مشيرة إلى أن كل الاغنيات فيه «تشكّل صورة كاملة لشدة هذه الساعة المجنونة والغامضة».

تايلور مؤلفة وملحنة
ويتميز هذا الألبوم بأن المغنية التي تكتب أغنياتها وتلحّنها أيضاً، ابتعدت فيه عن اللون الذي طبع ألبوميها السابقين اللذين أصدرتهما خلال الجائحة «إيفرمور» و«فولكلور» (الفائز بجائزة غرامي لأفضل ألبوم سنة 2021). وتصب موسيقى «ميدنايتس» أكثر في خانة موسيقى البوب الكهربائية.

ويتضمن الألبوم أغنية بعنوان «سنو أون ذي بيتش» تتشارك فيها سويفت في دويتو مع لانا ديل راي.

وأشادت الصحافة الأنغلوساكسونية بالألبوم الجديد. وامتدحت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية طابعه «الهادئ والناضج»، معتبرة أنه «زاخر بالأغنيات الرائعة».

إلا أن بعض النقاد أسفوا لعدم وجود أغنية رئيسية وجذابة. ولاحظت صحيفة «ذي إندبندنت» أن «من الصعب تحديد أغنية صاعقة لألبوم سويفت الهادئ».

وجرياً على عادتها، خصصت تايلور سويفت أيضاً بعض المفاجآت لمعجبيها، إذ أن «ميدنايتس» متوافر على الإنترنت في نسخة موسعة تتضمن سبع أغنيات إضافية.

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