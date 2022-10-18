مكتبة «اليونيسكو» بسبها تفتتح الصالون الثقافي النسائي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت مكتبة اليونيسكو بمدينة سبها، الثلاثاء، افتتاح الصالون الثقافي النسائي، وهو أول صالون يهتم بأنشطة المرأة الأدبية داخل المكتبة.

وقالت فاطمة معتوق، المشرفة على هذا الصالون لـ«بوابة الوسط»، إن «الهدف من الصالون الثقافي النسائي هو إتاحة مكان للإبداع الأدبي للمرأة فى سبها خاصة، وفزان عامة، إلى جانب إقامة الأصبوحات الثقافية المختلفة التي تتيح إنتاج المرأة من الشعر والقصة وغيرهما، إلى جانب أن الصالون يعد براحًا للقاء بين النساء من أجل الحوار وتبادل الأفكار والرؤى».

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وأضافت عزيزة أبوخزام، مهتمة بالشأن الثقافي من منطقة الشاطئ، لـ«بوابة الوسط»: «سعدنا جدًا بافتتاح هذا الصالون الثقافي، الذي يضيف الكثير للنساء من أجل التعبير عن آرائهن وإظهار الإبداعات لصالح المجتمع، ونحن في فزان نفتقر إلى مساحات تلتقي فيها النسوة من أجل المساهمة في الأنشطة الأدبية والنهوض بها داخل المجتمع».

خطوة منتظرة

وأوضحت منى عبدالمؤمن، مشرفة الصالون الثقافي بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية بسبها، لـ«بوابة الوسط »: «ننتظر هذه الخطوة منذ زمن واليوم تحققت؛ لأن فى فزان هناك الكثير من النساء المبدعات فى الكتابة والشعر والقصة، وهو ما يعتبر إنجازًا يدعم النساء فى مجال الثقافة».

ويعد الصالون الثقافي النسائي إضافة إلى عديد المساحات الثقافية الأخرى في سبها، مثل «جماعة الأربعاء الثقافية» و«جمعية أصدقاء اليونيسكو الأدبية» و«الصالون الثقافي».

سبها تشهد افتتاح أول صالون يهتم بأنشطة المرأة الأدبية داخل مكتبة «اليونسكو» (بوابة الوسط)

سبها تشهد افتتاح أول صالون يهتم بأنشطة المرأة الأدبية داخل مكتبة «اليونسكو» (بوابة الوسط)