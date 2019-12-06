بلدية سبها تشرع في صيانة مكتبة اليونسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 11:49 صباحا
جانب من توقيع عميد بلدية سبها مراسم تسليم مكتبة اليونسكو، 6 ديسمبر 2019. (صفحة البلدية على فيسبوك)

وقع عميد المجلس البلدي ببلدية سبها، مراسم تسليم مكتبة اليونسكو لصالح شركة فوانيس الخير، بهدف صيانتها وإعادة تأهيلها.

وحضر مراسم التسليم مهندس مشاريع الاستقرار بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومدير مكتبة اليونسكو، وعدد من المهتمين بشؤون المكتبة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية سبها على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وتأتي أعمال الصيانة ضمن سلسلة من المشاريع الموقعة بشراكة مباشرة بين المجلس البلدي ببلدية سبها، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «مشاريع دعم الاستقرار» الممول من الاتحاد الأوروبي. وفي إطار هذا التعاون أعلن المجلس البلدي في سبها في أغسطس الماضي، طرح  مناقصات لصيانة 3 مراكز صحية في البلدية وهي المركز الصحي الطيوري، والمركز الصحي المهدية، والمركز الصحي التحرير.

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