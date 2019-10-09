ندوة حول «فن المجسمات» بمكتبة اليونسكو بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 10:28 مساء

نظمت مجموعة الأربعاء الثقافية بمدينة سبها ندوة حول«فن المجسمات» بقاعة مكتبة اليونسكو بسبها بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والصحفيين.

وقال الفنان مهدي جاتو لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إن «الهدف من ندوة فن المجسمات هو التعريف بهذا الفن ومحاولة نشره وترسيخه ثقافيا لدى الناس».

وأضاف: «هذه الندوة تساهم في صقل مواهب الشباب في هذا الجانب وتحرك طاقتهم الإبداعية خصوصا أنه فن يعتمد على مواد الكرتون التي لا تكلف شيئا وهذا الفن له عدة رسائل و أهمها هي محاكاة التراث».

من جانبه قال عضو مجموعة الأربعاء الثقافية علي الهاشمي لـ«بوابة الوسط» تحدثنا خلال الندوة عن «علاقة الإنسان بالأشياء أو مدى اهتمام الإنسان بالطبيعة ويعتبر فن المجسمات هو إخراج  أشياء من الموت إلى الحياة من كرتون ملقاة على الطريق إلى مجسم يضع في زاوية في بيت أو مكتب ويعبر عن شئ جميل».

وأشار الهاشمي إلى أن من «أهداف فن المجسمات هو تحقيق المتعة إلى الناس سواء كانت بصرية أوسمعية أوجمالية».

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