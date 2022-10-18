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الفرقة الفرنسية «دافت بانك» تنضم إلى «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 05:40 مساء
الفرقة الفرنسية «دافت بانك» تنضم إلى «تيك توك»
مشارك في قمة الويب في لشبونة يضع خوذة وقفازات مقتبسة من فرقة «دافت بانك»، 2 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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أطلقت فرقة «دافت بانك» الفرنسية لموسيقى الدانس قناة خاصة بها على شبكة «تيك توك»، أملا في استقطاب جيل جديد من المعجبين بهذا الثنائي الموسيقي الشهير.

وتتيح الصفقة مع «تيك توك» للمستخدمين الاطلاع على المجموعة الموسيقية الخاصة بـ«دافت بانك» واستخدامها في فيديوهاتهم، وفق «فرانس برس».

ومنذ انطلاقها في تسعينات القرن العشرين، تمسكت «دافت بانك»، المؤلفة من توماس بانغالتير وغي مانويل دي هوميم كريستو، بالحقوق الخاصة بكامل إنتاجاتها الموسيقية.

وبالتالي لم تكن أعمال الثنائي مشمولة بالاتفاقات التي عقدتها «تيك توك» سابقا مع شركات الإنتاج الموسيقي في السنوات الأخيرة للحصول على حقوق الأعمال المستخدمة عبر التطبيق، ما استدعى إبرام المنصة عقدا مباشرا مع الفرقة.

وبات يمكن للمستخدمين اعتبارا من الثلاثاء استخدام فلترين جديدين في فيديوهاتهم، ما يتيح لهم وضع خوذة آلية قابلة للتعديل أو إظهار شخصية الكلب الشهير «تشارلي ذي دوغ» الذي ظهر لأول مرة سنة 1997 في النسخة المصورة لأغنية «دا فانك» بتوقيع المخرج سبايك جونز.

كما سينشر الثنائي محتويات عبر قناتهما، تتضمن أعمالا من نشاطهما الفني بين العامين 1993 و2011.

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