أمسية شعرية وندوة في اليوم الثاني لمعرض بنغازي الدولي للكتاب

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

ضمن البرنامج الثقافي لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، يقام الأحد، عدد من الأنشطة الثقافية، والبداية مع ندوة تحت عنوان «المجلات والمواقع الثقافية الليبية – واقع وطموحات»، عند الساعة 11 صباحًا، يديرها الصحفي جابر نور سلطان، بمشاركة الصديق بودوارة، طارق الشرع، حسن المغربي.

وعند الواحدة ظهرًا سيكون جمهور معرض بنغازي للكتاب على موعد مع حفلات توقيع الكتب، ومع الساعة الرابعة مساءً سيجد المهتمون بثقافة الطفل ورشة «حكي الأطفال – أدب الطفل»، يديرها بسام الدراجي بمشاركة إبراهيم الخمسي، ورجب العريبي، وفريحة جاب الله، وهند الهوني.

- بالصور: افتتاح الدورة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب

أما عشاق الشعر فهم على موعد مع أمسية شعرية يزينها الشعراء، عبد الحميد بطاو، وشعبان عوض، وصلاح الدين الغزال، وأحمد بشير العيلة، وعفاف عبد المحسن، وجابر نور سلطان، وبشير التمامي.

وافتتح معرض بنغازي الدولي للكتاب، السبت، في دورته الأولى التي تحمل اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، والذي يستمر من 15 إلى 23 أكتوبر، بساحة فندق تيبستي بوسط المدينة تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن».

ويشارك في المعرض 244 دار نشر ومكتبة بأكثر من 130 ألف عنوان، في مختلف صنوف المعرفة والأدب والثقافة، إضافة إلى الكتب المتخصصة في مجال الطفل والعلوم والكتاب الأكاديمي.