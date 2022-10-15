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بالصور: افتتاح الدورة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري السبت 15 أكتوبر 2022, 06:19 مساء
بالصور: افتتاح الدورة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
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شهدت بنغازي، صباح السبت، افتتاح المعرض الدولي للكتاب، في دورته الأولى التي تحمل اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، والذي يستمر من 15 إلى 23 أكتوبر الجاري، بساحة فندق تيبستي بوسط المدينة تحت شعار «بنغازي الثقافة..مستقبل وطن».

ويشارك في معرض بنغازي الدولي للكتاب 244 دار نشر ومكتبة بأكثر من 130 ألف عنوان، في مختلف صنوف المعرفة والأدب والثقافة، بالإضافة إلى الكتب المتخصصة في مجال الطفل والعلوم والكتاب الأكاديمي.

- إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب

وتمثل دور النشر المشاركة 13 دولة عربية هي سورية ولبنان والأردن والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس وضيف شرف المعرض جمهورية مصر العربية.

كما تشارك عدد من دور النشر والمكتبات المحلية موزعة على (138) جناح، كما ستقام عدد من المناشط الثقافية المصاحبة من أمسيات وندوات ثقافية وحفلات توقيعات للكتب.

بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
بنغازي تشهد افتتاح المعرض الدولي للكتاب (فيسبوك)
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