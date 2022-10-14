إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب، في 15 أكتوبر، بمشاركة عربية واسعة.

وتقام فعاليات المعرض، تحت شعار «بنغازي الثقافة مستقبل وطن» بمشاركة 13 دولة عربية هي سورية ولبنان والأردن والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر والجزائر وتونس، حسب وكالة أنباء «وال».

ويشهد المعرض نحو 244 جناحا، من بينها ثلاثة عشر جناحا لدور نشر محلية.

- تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

وتختتم فعاليات النسخة الأولى من المعرض، والذي يحتفي بجمهورية مصر العربية كضيف شرف، في 23 أكتوبر.

الحدث الوطني الكبير

وفي كلمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحدث، عبر صفحة المعرض على «فيسبوك»، الخميس، قال رئيس اللجنة العليا للمعرض اللواء خالد المحجوب: «نأمل أن يعم هذا الحدث الوطني الكبير كل مناطق ليبيا، نحن لا نريد أن يُحتكَر في منطقة معينة ولا مكان معين، نريد أن يعم كل ليبيا حتى تستقر وتنعم بالمعرفة».

شعار معرض بنغازي الدولي للكتاب (فيسبوك)

الاستعدادات لمعرض بنغازي الدولي للكتاب (فيسبوك)

الاستعدادات لمعرض بنغازي الدولي للكتاب (فيسبوك)

الاستعدادات لمعرض بنغازي الدولي للكتاب (فيسبوك)