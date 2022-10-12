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محامي واينستين: موكلي ينتظر في زنزانة «غير صحية ونتنة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
محامي واينستين: موكلي ينتظر في زنزانة «غير صحية ونتنة»
المنتج الأميركي هارفي واينستين لدى وصوله إلى المحكمة في مانهاتن، 24 فبراير 2020 (أ ف ب)
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أسف وكيل الدفاع عن المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين، الثلاثاء، لكون الزنزانة التي ينتظر فيها موكله يوميا جلسات محاكمته الجديدة في لوس أنجليس أشبه بظروف اعتقال «من القرون الوسطى».

وبدأت، الإثنين، في لوس أنجليس محاكمة جديدة لهارفي، بتهم اغتصاب واعتداء جنسي في حق خمس نساء داخل فنادق بين العامين 2004 و2013، وفق «فرانس برس».

وفي حال صدور قرار بإدانة قطب هوليوود السابق الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، قد يُحكم عليه بتمضية أكثر من مئة سنة إضافية وراء القضبان، بعدما حُكم عليه العام 2020 في نيويورك بالسجن لـ23 سنة.

وخُصص اليومان الأولان من المحاكمة بصورة رئيسية لعملية اختيار هيئة المحلفين، لكن وكيل الدفاع عن واينستين أثار، الثلاثاء، أمام القاضية مسألة ظروف حبسه.

- انطلاق محاكمة جديدة لهارفي واينستين في لوس أنجليس

ووصف المحامي مارك ويركسمان الزنزانة حيث يودع قطب هوليوود السابق الذي يحضر إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك، بأنها «غير صحية ونتنة». وقال «الظروف التي فيها أشبه بما كان في القرون الوسطى. أنا قلق على صحته وعلى قدرته على تحمل هذا العذاب (...) من دون أن يصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية»، مذكرا بأن موكله يبلغ 70 عاما.

شاهد موثوق
وأكدت القاضية ليسا لينش أنها ستتحدث إلى العناصر المسؤولين عن حبسه خلال المحاكمة. وقالت «لا أقلل من شأن ذلك. لكني لست متأكدة فقط من إمكان القيام بالكثير» في هذا الشأن.

ويُتوقع أن تستغرق عملية اختيار المحلفين بضعة أيام، وأن تمتد المحاكمة نحو شهرين.

وتوالت الاتهامات في حق واينستين منذ العام 2017 واعتبر الحكم الذي صدر في نيويورك بإدانته ورد القضاء الأميركي استئنافا في هذا الشأن، انتصارا رئيسيا لحركة «مي تو».

وكان المنتج السابق يؤكد باستمرار أن العلاقات الجنسية مع النساء اللواتي يلاحقنه قضائيا كانت تحصل بموافقتهن.

وقال ويركسمان لوسائل الإعلام في يوليو 2021 إن المزاعم «غير مثبتة ولا تتمتع بالصدقية ولا أساس لها»، مشددا على أن ما مِن دليل طبي قانوني أو شاهد موثوق به لإثباتها.

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