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6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 11:46 صباحا
6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»
مشهد من فيلم «المقابلة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تشارك ستة أفلام مصرية في الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» والتي تقام في الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر المقبل.

وتشهد المسابقة الدولية العرض العالمي الأول لفيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله السيد حسبما أعلن المهرجان في بيان سابق.

أما باقي القائمة فتشمل أربعة أفلام تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة هي «صاحبتي» (17 دقيقة) من إخراج كوثر يونس، وهو روائي قصير يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«ماما» (20 دقيقة) من إخراج ناجي إسماعيل، وهو روائي قصير يعرض للمرة الأولى عالميا بفعاليات المهرجان، وتشارك في بطولته الفنانة مي الغيطي، «من عمل الشيطان» (21 دقيقة) من إخراج ديسيل مختجيان، وهو روائي قصير يعرض أيضا للمرة الأولى عالميا بالمهرجان، و«المقابلة» (15 دقيقة) من إخراج هند متولي، ويعرض للمرة الأولى عالميا، فيما يشارك في بطولته الفنانة سارة عبدالرحمن.

عرض عالمي أول
ويشارك أيضا الفيلم الوثائقي «بعيدا عن النيل» (99 دقيقة) وهو من إخراج شريف القطشة، وهو وثائقي من إنتاج مصر - الولايات المتحدة ويعرض عالميا للمرة الأولى، ومن المقرر أن يفتتح مسابقة «آفاق السينما العربية» لهذا العام.

من جانبه، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الدورة المنتظرة تشهد خمسة عروض مصرية في عرضها العالمي الأول وعرض سادس يعرض للمرة الثانية هو فيلم «صاحبتي» لكوثر يونس، الذي أصبح حدثا عالميا هذا العام بعد مشاركته في مهرجان «فينيسيا».

وأكد رمسيس أن التواجد القوي للسينما المصرية القصيرة والتسجيلية والروائية الطويلة في مهرجان «القاهرة»، ربما يعد مؤشرا على أن هذا العام يشهد صحوة للفيلم المصري، وهي صحوة جدير بأن نفخر بها.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».

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