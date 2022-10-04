عرض «السباحتان» في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» عرض فيلم «السباحتان» (The Swimmers) للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات دورته الـ44 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

يتتبع فيلم «السباحتان» (The Swimmers) القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة ماردينى ورحلتهما كلاجئتين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، حيث وهبا مهاراتهما في السباحة وقلوبهما إلى العمل البطولي. الفيلم من بطولة ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتياس شفايغوفر، أحمد مالك، جيمس كريشنا فلويد، نائل تزيجاي، كندة علوش وعلي سليمان.

«السباحتان» من إخراج سالي الحسيني، وكتابة سالي الحسيني، والكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن، ومن إنتاج تيم بيفين، إريك فيلنر، تيم كول، وعلي جعفر، إضافة إلى ستيفن دالدري، وكاثرين بومفريت، وتيلي كولسون كمنتجين منفذين. ومنتظر عرض الفيلم على «نتفليكس» يوم 23 نوفمبر.

الأفلام مرتفعة القيمة

من جانبه، أعرب المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان «القاهرة»، عن سعادته بانضمام «السباحتان» لقائمة الأفلام المنتظر عرضها للجمهور للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الدورة المنتظرة، كونه من الأفلام التي حظيت بترقب بالغ منذ الإعلان عن المشروع وطوال فترتي التحضير والتصوير.

وأضاف رمسيس أن الفيلم لاقى ترحيبا كبيرا في «تورنتو»، مؤكدا أن مهرجان «القاهرة» حريص على أن يوفر لجمهوره أكبر عدد ممكن من الأفلام مرتفعة القيمة، وأنه جار الإعداد للإعلان عن قائمة أخرى من العروض العالمية الأولى والعروض التي ستعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستحظى باهتمام رواد المهرجان.

وقالت مخرجة الفيلم، سالي الحسيني، «فخورة بعرض الفيلم للمرة الأولى بالشرق الأوسط في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيضًا سعيدة بعودتي للقاهرة، المدينة التي أمضيت فيها طفولتي، لمشاركة الجمهور هذه القصة الحقيقية الملهمة، قصة الأختين مارديني».

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تنطلق الدورة الـ44، لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، والتي تقام برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كثيف لنجوم وصناع السينما المصرية والعالمية، والمنتظر أن يجري تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والمخرجة كاملة أبوذكري، بجائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج المجري الكبير بيلا تار، الذي سيشارك خلال الفعاليات بتقديم ورشة تدريبية هي الأولى من نوعها لشباب السينمائيين.