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«19 ب» يمثل مصر في المسابقة الدولية بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 02:20 مساء
«19 ب» يمثل مصر في المسابقة الدولية بـ«القاهرة السينمائي»
سيد رجب في مشهد من «19 ب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشارك الفيلم المصري «19 ب» ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، التي تنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

الفيلم يعرض لأول مرة عالميًا وهو كتابة وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج «فيلم كلينك»، وبطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، وفدوى عابد، وفقًا لبيان.

يدور الفيلم في إطار تشويقي، حيث تتبع الأحداث قصة حارس عقار يحيا وحيدًا وشبه معزول في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

من جانبه قال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، إن الفيلم نال إعجاب لجنة المشاهدة، ونثق بأنه سيحقق مردودًا جيدًا بعد عرضه للجمهور، مؤكدًا حرص المهرجان على استقطاب نخبة من الأفلام رفيعة المستوى في كل المسابقات وبالأخص المسابقة الدولية التي تحظى باهتمام بالغ من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ليل خارجي
فيما أشاد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، بمخرج الفيلم أحمد عبدالله السيد، مؤكدًا أن أفلامه دائمًا ما كانت تحظى بنجاح دولي ومحلي كبير وتكلل بالجوائز من أكبر المحافل الدولية، لافتًا إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى في المهرجان، حيث شاركت معظم أفلامه بدورات سابقة مثل «ميكروفون»، «هيلوبوليس»، و«ديكور»، وحصدت عدة جوائز آخرها كان أحسن ممثل لفيلم «ليل خارجي» الذي شارك في دورة العام 2018.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».

بوستر الفيلم المصري «19 ب» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر الفيلم المصري «19 ب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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