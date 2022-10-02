بالصور: عبدالفتاح جريني يطرب جمهور أكادير بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا النجم المغربي عبدالفتاح جريني، مساء السبت، حفلًا ضمن فعاليات «رالي المغرب» بأكادير، الذي شاركه فيه عدد من النجوم العالميين والمغاربة.

حفل جريني يأتي بعد غيابه خمس سنوات عن حفلات المغرب، وشهد حضور كل من لاعب الدوري الأميركي للمحترفين السابق روني تورياف، والبطل المغربي جمال بن صديق المتخصص في رياضة الكيك بوكسينغ، ولاعب كرة القدم الفرنسي تيري هنري، والممثل والفكاهي المغربي وحيد بوزيدي، وفقًا لبيان.

وقدم جريني وصلة غنائية مشتركة مع الـ«دي جي» فان، تفاعل معها الحضور مع أغانيه مثل «جابرا»، «يا حبيبي»، «أشوف فيك يوم»، و«ظالمة» التي قدمها بشكل مختلف على المسرح، حيث شاركه فيها أحد العازفين على الجيتار المحليين وهي الأغنية التي طرحها بشكل ديو مع زوجته المطربة جميلة، وفي لفتة إنسانية قام جريني بغناء أغنية عيد الميلاد الشهيرة للاحتفال بعيد ميلاد واحد من الجمهور، وذلك بعد طلب من أصدقائه.

ورغم تواجدها في مصر للمشاركة في إحدى المناسبات، إلا أن المطربة المغربية جميلة لم تترك زوجها في أولى حفلاته بعد زواجهما، إذ تواجدت بالحفل من خلال خاصية «video call» تشاهد وتستمتع بالحفل وكأنها متواجدة بالفعل.

- عبدالفتاح جريني يحيي حفلا ضمن فعاليات «رالي المغرب»

الحفل، الذي أُقيم في ساحة الأمل، حضره نحو 70 ألف متفرج، استمر على مدى أكثر من 4 ساعات، وكان انعكاسًا للفخر الموسيقي المغربي والثقافة الأمازيغية، من أجل الاحتفال بساحة فنية مغربية نابضة بالحياة وبمشاركة قائمة واسعة من الفنانين المغاربة والعالميين، والذي جمع ما بين الثقافة والرياضة من أجل تغذية الجسد والروح.

من حفل عبدالفتاح جريني في «رالي المغرب» بأكادير (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل عبدالفتاح جريني في «رالي المغرب» بأكادير (خاص لـ بوابة الوسط)