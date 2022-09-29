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عبدالفتاح جريني يحيي حفلا ضمن فعاليات «رالي المغرب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 01:01 مساء
عبدالفتاح جريني يحيي حفلا ضمن فعاليات «رالي المغرب»
ينطلق «رالي المغرب» بمدينة أكادير في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)
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يسافر المطرب عبدالفتاح جريني إلى المغرب من أجل المشاركة في مهرجان «رالي المغرب» بمدينة أكادير والذي ينطلق في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

الحفل المقرر له، السبت، تحتضنه ساحة الأمل، ويستمر على مدى أكثر من 4 ساعات، وسيكون انعكاسًا للفخر الموسيقي المغربي والثقافة الأمازيغية، من أجل الاحتفال بساحة فنية مغربية نابضة بالحياة وبمشاركة قائمة واسعة من الفنانين المغاربة والعالميين، والذي يعد بأجواء احتفالية تجمع ما بين الثقافة والرياضة من أجل تغذية الجسد والروح، وفقا لبيان.

كما سيجري على هامش الحدث الرياضي تنظيم حفلين موسيقيين في كل من أكادير والعيون، بحضور فنانين وفنانات مغاربة وعالميين سيقدمون عروضهم أمام الآلاف من محبي الموسيقى.

ويشارك جريني في الحفل الأول المقرر تنظيمه في مدينة أكادير كل من فرانش مونتانا، إلغراندي طوطو، وأمينوكس، مغني الراب دادا، والمغنية آية ناكامورا، ودادجو، وديجي فان وديدجي أيمون.

ويندرج «رالي المغرب» وحفلاته الموسيقية في هذه الرؤية التي تعمل على تسليط الضوء ليس فقط على التراث الطبيعي والسياحي للمنطقة، ولكن أيضًا على ثرائها الثقافي والفني.

على صعيد آخر، يستعد جريني لتصوير وطرح فيديو كليب جديد من ألبومه المقبل المقرر طرحه قريبا مع شركة «روتانا»، حيث من المقرر أن يجري تصوير أغنية باللهجة المصرية وخصوصا بعد نجاح كليبه الأخير «كذابة» باللهجة المغربية.

ينطلق «رالي المغرب» بمدينة أكادير في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)
ينطلق «رالي المغرب» بمدينة أكادير في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)
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