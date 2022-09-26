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معرض عن شامبليون في فرنسا يعيد للمصريين «صوتهم»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 01:30 مساء
معرض عن شامبليون في فرنسا يعيد للمصريين «صوتهم»
عمل بعنوان «كفن مومياء» ضمن معرض عن شامبليون في متحف اللوفر بمدينة لنس شمال فرنسا، 21 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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عندما فك رموز الكتابة الهيروغليفية التي كانت مهملة منذ 1500 سنة، سلط شامبليون الضوء على ثلاثة آلاف سنة من حضارة مصرية محاطة بهالة كبيرة في الغرب.. ويستعيد معرض في متحف «لوفر-لنس» بشمال فرنسا هذه المغامرة الإنسانية والفكرية الرائعة.

وينطلق معرض «شامبليون طريق الهيروغليف»، الأربعاء، بعد 200 عام على فك جان فرنسوا شامبليون لغز الكتابة الهيروغليفية ما شكل «نقطة تحول فعلية في العلوم الإنسانية»، على ما تؤكد إيلين بويون أحد مفوضي هذا المعرض، وفق «فرانس برس».

ويضع المعرض نابغة اللغات هذا في إطاره التاريخي من خلال أكثر من 350 عملا، ما يسمح بالغوص في آن واحد بالعصور المصرية القديمة وأيضا في حقبة شامبليون الذي ولد في «عصر الأنوار» في العام 1790 بخضم الثورة الفرنسية، في كنف عائلة مثقفة لكنها متواضعة الحال.

وتقول مديرة متحف «لوفر-لنس» ماري لافاندييه «إنه معرض تاريخ، تاريخ المتاحف، تاريخ العلوم وهو قصة سيرة أيضا» يلقي الضوء على «هذا الحيز المهم من تاريخ البشرية» الذي تحويه الحروف الهيروغليفية. وتضيف «تشكل مصر القديمة أحد أسس ذاكرة البشرية»، وتستمر في إثارة الحلم «من خلال الجمال وغنى الأساطير فضلا عن الأشياء المحفوظة بشكل رائع»، مرحبة باستضافة المتحف «هذا المعرض الرئيسي» في الذكرى المئوية الثانية.

نسخ عن حجر رشيد
من القطع الرئيسية في المعرض، منحوتة «الكاتب الجاثم» الذي يراقب العالم بنظراته الثاقبة منذ العام 2500 قبل الميلاد. يضاف إلى ذلك غطاء ناووس من القرن الرابع قبل الميلاد خط عليه نص طويل بالأحرف الهيروغليفية وورقة بردى لم يسبق أن عُرضت تضم صلاة للإله آمون-رع وتحذيرات لكاتب مشتت الذهن ووصل تسليم جلود إلى إسكافي.

في المقابل، بقي حجر رشيد الذي اكتُشف خلال حملة بونابرت في مصر ونقله الإنجليز لاحقا، في لندن بالمتحف البريطاني الذي سيكرس بدوره اعتبارا من 13 أكتوبر معرضا لفك رموز الكتابة الهيروغليفية الذي كان موضع سباق بين علماء في تلك الفترة.

وكان شامبليون نفسه عمل على نسخ من حجر رشيد الذي يضم ثلاث كتابات هي الهيروغليفية واليونانية والديموطيقية. ويتضمن المعرض أيضا نسخا عن حجر رشيد من تلك الفترة.

لغوي باهر
ويلقي المعرض الضوء على المسار الذي سمح لشامبليون بعدما تعمق في درس اللغة القبطية في فك لغز كتابة سقط استخدامها قرابة القرن الرابع بعد الميلاد. فقد أدرك شامبليون أن هذه الكتابة تمزج بين الرسوم الفكرية والرسوم الصوتية وكان «أول من اقترح مرادفا لفظيا صحيحا» لها على ما تقول إيلين بويون.

وتشدد على أن هذا الاكتشاف «أعاد للمصريين صوتهم الذي كانت لدينا صورة مشوهة عنه عبر المصادر اليونانية والرومانية».

ونشر المؤرخ اليوناني هيرودوتس فكرة أن المصريين كانوا يفضلون الموت على الحياة إلا أن «النصوص تظهر لنا أنهم كانوا يكرهون الموت ويخشونه» على ما توضح.

وتوفر مخطوطات ورسائل وملابس من بينها معطف مصري ارتداه شامبليون خلال مهمته على امتداد النيل في 1828-1830، فكرة عن عالم المصريات هذا خلال عمله.

وكان شامبليون لغويا باهرا توفي في سن مبكرة العام 1932 وحرص أيضا على تبسيط عمله ليكون متاحا لأكبر عدد من الناس.

في اللوفر حيث كلفه الملك شارل الخامس مهمة وضع تصور لمتحف مصري، «أقام للمرة الأولى قاعات مخصصة لمواضيع معينة مثل الديانة والحياة واليومية وغيرها»، بحسب بويون. ويستمر المعرض حتى 16 يناير.

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