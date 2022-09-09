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دومة يحاضر عن «الحدث والأثر» بمجمع اللغة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 09 سبتمبر 2022, 03:28 مساء
دومة يحاضر عن «الحدث والأثر» بمجمع اللغة
الدكتور رجب دومة، يمين (بوابة الوسط)
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نظم مجمع اللغة العربية، الخميس، محاضرة عن «الحدث والأثر» للدكتور رجب علي دومة الباحث في علوم اللغة والصرف، أدارها الدكتور رضوان اللافي، وهي مقاربة نحوية بلاغية، تناقش أبعاد اللحن والاشتقاق اللغوي، مع تقديم شواهد من كتب ومؤلفات علماء اللغة الأوائل.

وأوضح أن اللسان العربي فيه من الخبايا والاتساع ما لا يدرك، وله خصائص ذكرها بن منظور في كتابه اللسان وعلق بقوله «لولا خشيتي من أصحاب العقول الضعيفة لكتبت فيها ما كتبت»، هذا على مستوى الحرف، ولنا أن نتصور ذخائر اللغة في الكلمة والجملة والدلالة.

- «تحليل الصوت اللغوي» في محاضرة بمجمع اللغة العربية (صور)

وتناول في سياق حديثه معايير معرفة التغييرات الصرفية والتأثيل للأصل الاشتقاقي، وكذا تعريف سيبويه للحدث ومنهج الخليل فيها إضافة لمفهومهما للأثر، وهل يعبر الأخير عن اسم المصدر إجمالا؟ أم هو قسيم لمصطلحات أخرى.

 أسلوب القرآن 
وتوقف عند أسلوب القرآن الكريم في التفريق بين الأحدث والأثر ونموذجهما في كتب «الكشاف والتحرير»، وتسليط الضوء أيضا على مخطوطات نادرة للعالم «السعد» و«ابن بادشاه».

وأشار دومة إلى أن المصادر كثيرة التصريف، وأمثلتها عديدة ومختلفة وقياسها غامض، وعللها خفية والمفتشون عنها قليلون، والصبر عليها معدوم، لذلك توهم أهل اللغة أنها تأتي على غير قياس، لأنهم لم يضبطوا قياسها، ولم يقفوا على غورها.

الدكتور رضوان اللافي (بوابة الوسط)
الدكتور رضوان اللافي (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
جانب من الحضور (بوابة الوسط)
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