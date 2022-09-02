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«تحليل الصوت اللغوي» في محاضرة بمجمع اللغة العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 02 سبتمبر 2022, 03:45 مساء
«تحليل الصوت اللغوي» في محاضرة بمجمع اللغة العربية (صور)
من محاضرة الدكتور محمود الصغير بمجمع اللغة العربية (خاص لـ بوابة الوسط)
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ألقى الدكتور محمود الصغير، الباحث في علوم اللسانيات، محاضرة، الخميس، بمجمع اللغة العربية، تناول خلالها المفهوم العام للأصوات في مضمونها اللغوي وأنواعها وعلاقتها بالعملية الكلامية، وكذا تصوراتها التقنية.

وقدم في ملخص تعريفي الإطار الجامع الذي تندرج تحته دوافع الحاجة للتواصل وهي ميزة الإنسان ككائن اجتماعي بالأساس، تبني حياته على علاقته مع الآخرين، والتفاعل معهم بوسائل مختلفة.

وأضاف أنه أي الإنسان ولد ليعيش مع غيره مستشهدا بقوله تعالي (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)؛ إذ إن من متطلبات الحياة العمل التكافلي، والذي لا يتحقق إلا بالتواصل اللغوي.

وأشار إلى أن أنواع هذا التواصل تتعدد بتعدد الحواس المدركة التي تحيل المحسوس من الدال إلى المفهوم المدلول، كما في حاسة اللمس، والتذوق والشم.. إلخ.

وأوضح أن العملية الكلامية باعتبارها سلسلة من الأصوات المشكلة وفق نظام فونولوجي، يتوقف نجاحها على وجود شخصين أو أكثر، ونظام لغوي مشترك بين أعضاء العملية الكلامية، كذلك سلامة أعضاء النطق، وباكتمال شروطها تصبح العملية الكلامية موزعة في ثلاثة أنشطة متتالية، (لغوي، عصبي، كلامي).

وتوقف الصغير عند أقسام الأصوات اللغوية وهي الصوامت والصوائت، حيث تعني الأولى بحسب عملية النطق بها ما يعرف بالانفجارية والانطلاقية، ويندرج تحت الثانية أي الصوائت الأمامية والخلفية، وتتفرع كل من هذه الأقسام إلى أقسام أخرى وهكذا.

من محاضرة الدكتور محمود الصغير بمجمع اللغة العربية (خاص لـ بوابة الوسط)
من محاضرة الدكتور محمود الصغير بمجمع اللغة العربية (خاص لـ بوابة الوسط)
من محاضرة الدكتور محمود الصغير بمجمع اللغة العربية (خاص لـ بوابة الوسط)
من محاضرة الدكتور محمود الصغير بمجمع اللغة العربية (خاص لـ بوابة الوسط)
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