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انطلاق «خطة مازنجر» في دور العرض المصرية والعربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 05:00 مساء
انطلاق «خطة مازنجر» في دور العرض المصرية والعربية
بوستر فيلم «خطة مازنجر» (خاص لـ بوابة الوسط)
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انطلق، الخميس، فيلم «خطة مازنجر» رسميا في دور العرض المصرية، ليلتحق بقائمة أفلام موسم الصيف المعروضة في السينمات حاليا، كما بدأ عرضه بالتزامن في دور العرض بالدول العربية حيث احتفلت بطلة الفيلم ياسمين رئيس، الأربعاء، ببدء عرضه في السعودية.

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وحسام داغر وسماء إبراهيم ومصطفى سعفان وإسماعيل فرغلي وياسر الطوبجي ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة «aka» ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يجري تناول القصة بشكل كوميدي تشويقي، إذ يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق ثمنه الوقوع في ورطة أكبر.

وأطلقت الشركة المنتجة، الإثنين، الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم «اليوم يومك» من غناء عمر كمال بمشاركة مازن المصري، وكمات منه عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع هاني محروس.

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