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إيساب روكي يدفع ببراءته في قضية إطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 01:15 مساء
إيساب روكي يدفع ببراءته في قضية إطلاق نار
مغني الراب الأميركي إيساب روكي أمام محكمة في لوس أنجليس، 17 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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دفع مغني الراب الأميركي إيساب روكي أمام محكمة في لوس أنجليس، الأربعاء، ببراءته من التهمتين المسندتين إليه في ما يتعلق بإطلاق نار في نوفمبر الفائت.

وأخلت المحكمة بكفالة قدرها 550 ألف دولار سبيل الموسيقي البالغ 33 عاما والذي وجهت إليه النيابة العامة في لوس أنجليس تهمتَين تتعلقان بالاعتداء بسلاح نصف آلي. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام محكمة في 2 نوفمبر المقبل، وفق «فرانس برس».

ويشتبه في أن المغني (واسمه الحقيقي راكيم مايرز) صوب بندقيته على صديق سابق خلال مشادة في نوفمبر المنصرم، ثم أطلق عليه النار مرتين في وقت لاحق، ما أدى إلى إصابته «بجرح طفيف»، بحسب الشرطة. إلا أن المغني ينفي هاتين التهمتين.

وأوقف مغني الراب في أبريل الفائت، بمطار لوس أنجليس عندما نزل من طائرة خاصة آتية من بربادوس التي تتحدر منها شريكة حياته ريهانا التي رُزق منها طفلا في مايو.

وقال المغني لمجلة «جي كيو» في مايو 2021 عن صاحبة أغنيتي «آمبريلا» و«دايموندس» النجمة ريهانا: «إنها حب حياتي».

وحُكم على إيساب روكي في أغسطس 2019 بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة العنف بعد مشاجرة بستوكهولم.

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