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انتخاب أريج خطاب منسقة تمكين المرأة بكلية الآداب بجامعة «عمر المختار»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 08:56 مساء
انتخاب أريج خطاب منسقة تمكين المرأة بكلية الآداب بجامعة «عمر المختار»
من اليمين الدكتورة أريج خطاب خلال عملية الاقتراع لاختيار منسقة لمكتب كلية الآداب بجامعة عمر المختار بالبيضاء.(الوسط).
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انتخبت الباحثة الليبية الدكتورة أريج خطاب، منسقه لمكتب تمكين المرأة بكلية الآداب بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء. 

وجاء انتخاب الدكتورة أريج خطاب بالإجماع بعد حصولها على 17 صوتًا هي جميع عدد أصوات المعنيين باختيار منسقة لمكتب كلية الآداب بجامعة عمر المختار. 

وحضر عملية الاقتراع مديرة مكتب تمكين المرأة التابع لجامعة عمر المختار، الأستاذة حميدة بوحقيفة وعدد من  الموظفات وعضوات هيئة التدريس بالكلية.
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يذكر أن الدكتورة أريج خطاب باحثة وكاتبة وناقدة كتبت عددًا من المقالات والدراسات الأدبية، ونشرتها في عدد من الصحف والمجلات الأدبية، وتعمل أستاذًا محاضرًا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة عمر المختار البيضاء، كما سبق لها أن عملت أستاذة لتعليم العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية.

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