صدور كتاب «المكان في الرواية الليبية» للدكتورة أريج خطاب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 08:31 مساء
الباحثة الليبية الدكتورة أريج خطاب. (الإنترنت)

أصدرت الباحثة الليبية الدكتورة، أريج خطاب، كتابها الجديد بعنوان «المكان في الرواية الليبية في سرديات أحمد الفقيه»، في العاصمة المصرية القاهرة.

الكتاب صدر من خلال سلسلة دراسات أدبية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بوزارة الثقافة المصرية بجمهورية مصر.

واعتبر الناقد المصري، الدكتور محمد عبدالمطلب، صدور الكتاب «شرفا لسلسلة دراسات أدبية، وسوف يكون لهذا الكتاب صدى أدبي وثقافي في مصر والعالم العربي». مضيفا: «أنا في انتظار كتبها المقبلة، التي سترسخ مكانها في الواقع الأدبي».

يذكر أن الباحثة الليبية الدكتورة أريج خطاب تعمل أستاذا محاضرا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة عمر المختار البيضاء، كما عملت أستاذة لتعليم العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر، وكتبت عددا من الدراسات الأدبية، وتنشر مقالاتها في عدد من الصحف والمجلات الأدبية.

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