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26 أغسطس.. محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 04:00 مساء
26 أغسطس.. محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي
بوستر حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي (خاص لـ بوابة الوسط)
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يختتم النجم المصري محمد رمضان موسم حفلات الصيف في الساحل الشمالي، بإحيائه حفلا كبيرا في «نورث سكوير» بالعلمين، وذلك يوم 26 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقدم النجم المصري مجموعة من أغانيه، إضافة إلى تقديم استعراضات كبيرة ويشهد الحفل مجموعة من المفاجآت ووسائل الإبهار.

الحفل تنظمه زينة بيلوتشي صاحبة «أوشو للإنتاج الفني»، والتي سبق لها تنظيم حفلات كبرى في دبي والقاهرة، وأشارت زينة إلى أن حفلها مع رمضان سيكون أكبر حفل هذا العام بالساحل الشمالي.

«نورث سكوير» شهد هذا الصيف حفلات لنجوم الغناء منهم عمرو دياب وتامر حسني.

وجرى طرح تذاكر الحفل بأسعار متفاوتة مع العلم أن المكان الذي سيقام به الحفل يسع لما يزيد على خمسة آلاف متفرج.

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