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مغني الراب المصري أحمد سانتا يطرح ألبوما جديدا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 03:05 مساء
مغني الراب المصري أحمد سانتا يطرح ألبوما جديدا
مغني الراب المصري أحمد سانتا (خاص لـ بوابة الوسط)
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انضم مغني الراب والهيب هوب المصري أحمد سانتا إلى «Universal Music MENA»، وأطلق مع الشركة ألبومه الأول الذي يحمل عنوان «سانتا الجديد».

يضم الألبوم الجديد عشر أغنيات من نمط موسيقى الـHip Hop/Rap، من كتابة أحمد سانتا، ومن ضمنها أربع أغنيات كتبها وقدمها بمشاركة Kareem G والرابر المصري المعروف Abo El Anwar وSlyver PV وDesso. أما التوزيع الموسيقي فنفذه Mello وAlfy الذي قام أيضا بعملية الماسترينغ، وفقا لبيان.

وعن انضمامه إلى «Universal Music MENA»، قال أحمد سانتا: «أعتبر هذه الخطوة مهمة جدا في مسيرتي الفنية خاصة أنها شركة رائدة عالميا وأنا فخور أن ألبومي الأول سيكون ثمرة هذا التعاون بيننا».

فترة انتقالية
أما عن الألبوم، فقال أحمد سانتا: «عنوان سانتا الجديد يجسد روحية الألبوم، فهو متنوع من حيث الطرح ومواضيع الأغنيات ولكن مع الحفاظ على هويتي الفنية التي أردت إبرازها من خلال هذا الإصدار الكامل».

وتابع: «كل أغنيات هذا الألبوم قريبة إلى قلبي وتعكس شخصيتي وتشبهني إلى حد كبير، فحتى الأغنيات الحزينة منه تحمل رسالة وطاقة إيجابية لأنني ألفتها بحب كبير وخلال فترة انتقالية حملت تحولات كبيرة في حياتي الشخصية ولكني أعتبر أغنية ساديو زماني فيها الكثير من روحي».

تجدر الإشارة إلى أن أحمد سانتا سيصور عدة أغنيات من ألبوم «سانتا الجديد» على طريقة الفيديو كليب على أن يطرحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

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