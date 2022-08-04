Atwasat

أول سهرة ثنائية في «الحمامات الدولي» تجمع بديعة بوحريزي وأوم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 02:45 مساء
أول سهرة ثنائية في «الحمامات الدولي» تجمع بديعة بوحريزي وأوم
الفنانة التونسية بديعة بوحريزي (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

عاش جمهور مهرجان «الحمامات الدولي» في تونس، الأربعاء، أول سهرة ثنائية في هذه الدورة، أحيتها كل من الفنانة المغربية أوم بعرض «دابا»، والفنانة التونسية بديعة بوحريزي بعرض «كهرو موسيقي».

انطلق الجزء الأول من السهرة مع الفنانة التونسية بديعة بوحريزي في عرض «كهرو موسيقي» وهو مشروع جديد تضمن أغاني حملت في طياتها تراثا ثقافيا مختلطا استمد عناصره من الموسيقى الكلاسيكية العربية والغربية، فالفنانة بديعة بوحريزي أو «نايساتو» (اسمها الفني) هي مغنية وعازفة قيثارة تعتبر أحد رهانات المشهد الموسيقي التونسي الحديث، وفقا لبيان.

انطلقت بديعة رفقة العازفين في عرضها بأغان حاملة لقضايا سياسية واجتماعية وإنسانية مثل القضية الفلسطينية مع موسيقى أمازيغية راقت للجمهور الحاضر الذي تفاعل مع بديعة بوحريزي في هذا اللقاء، فغنت باللغتين الإنجليزية والعربية مثل «يا قلبي» و«يا ليتني»، كما قامت بإعادة أغنية الفنان أنور براهم «أركض» بطريقتها الخاصة.

عرض «كهرو موسيقي» هو مشروع موسيقي بصري إلكتروني في هيئة «تخميرة» كما وصفته بديعة بوحريزي التي غنت فيه للجمال والعواطف والإنسان والمرأة، تميز برصيد من الألحان التي تردّد صداها كالشعر في أغاني قديمة لكنها تسمع للمرة الأولى بأسلوب بديعة بوحريزي المختلف.

أم الغيث
ليفسح المجال بعد ذلك للفنانة المغربية أم الغيث المشهورة بـ«أوم» مع عرض «دابا». الألبوم الجديد الذي قدمته أوم لجمهور «الحمامات» لأول مرة مليء بالإيقاعات الإلكترونية التي تميز أغانيها، وكأنها تخلق رابطا خفيا بينها وبين الأزمنة المعاصرة، وهو ما نجده أيضا في كلماتها: الطبيعة المهددة، مصير المهاجرين والقيود التي تفرضها بعض الثقافات على النساء.

- بعد 12 عاما.. أوركسترا «بارباس» تعود إلى «الحمامات الدولي»

أطلت أوم على جمهورها بأسلوب خاص بها جمعت فيه بين اللون المغربي والأفريقي، وانطلق عرض «دابا» وانسابت الموسيقى التي كانت مزيجا من روح الموسيقى الفلكلورية المغربية المنبعثة من عمق الصحراء مع إضافة لمسات من موسيقى السول الأميركية وإدخال الإيقاعات الأفريقية.

قدمت «أوم» خلال هذا العرض رفقة فرقتها الموسيقية مجموعة من الأغاني من تأليفها وألحانها مثل «دابا» و«ها» وغيرها من الأغنيات التي تضمنت مواضيع هامة رافقتها موسيقى صادقة نابعة من القلب.

«دابا» لوحة فنية نالت إعجاب الحضور مع فنانة استطاعت أن تضع بصمتها الخاصة على المزيج الموسيقي الذي قدّمته من خلال أغاني ذهبت فيها أوم إلى أعماق روحها وذاكرتها مستعينة بزاد موسيقي ثري وزاخر.

الفنانة المغربية أوم (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنانة المغربية أوم (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«دوفيل» يشهد العرض الأول لفيلم «بلوند» عن مارلين مونرو
«دوفيل» يشهد العرض الأول لفيلم «بلوند» عن مارلين مونرو
مشروع تحديث يجرف حيا تاريخيا في شنغهاي
مشروع تحديث يجرف حيا تاريخيا في شنغهاي
علي السبع «طالب» في «الدفعة» مع طارق لطفي
علي السبع «طالب» في «الدفعة» مع طارق لطفي
السجن 4 سنوات لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
السجن 4 سنوات لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
سارة الصياد تقابل «القرين» قريبا
سارة الصياد تقابل «القرين» قريبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث...
المزيد
في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها الأوروبية ببرلين
في ذكرى تأسيسها الـ60.. «رولينغ ستونز» تختتم جولتها ......
أول سهرة ثنائية في «الحمامات الدولي» تجمع بديعة بوحريزي وأوم
أول سهرة ثنائية في «الحمامات الدولي» تجمع بديعة بوحريزي وأوم...
عبدالفتاح جريني يتصدر ترند «تيك توك» بـ«يا حبيبي»
عبدالفتاح جريني يتصدر ترند «تيك توك» بـ«يا حبيبي»...
سارة الصياد تقابل «القرين» قريبا
سارة الصياد تقابل «القرين» قريبا...
السجن 4 سنوات لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
السجن 4 سنوات لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط