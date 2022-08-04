أول سهرة ثنائية في «الحمامات الدولي» تجمع بديعة بوحريزي وأوم

القاهرة - بوابة الوسط

عاش جمهور مهرجان «الحمامات الدولي» في تونس، الأربعاء، أول سهرة ثنائية في هذه الدورة، أحيتها كل من الفنانة المغربية أوم بعرض «دابا»، والفنانة التونسية بديعة بوحريزي بعرض «كهرو موسيقي».

انطلق الجزء الأول من السهرة مع الفنانة التونسية بديعة بوحريزي في عرض «كهرو موسيقي» وهو مشروع جديد تضمن أغاني حملت في طياتها تراثا ثقافيا مختلطا استمد عناصره من الموسيقى الكلاسيكية العربية والغربية، فالفنانة بديعة بوحريزي أو «نايساتو» (اسمها الفني) هي مغنية وعازفة قيثارة تعتبر أحد رهانات المشهد الموسيقي التونسي الحديث، وفقا لبيان.

انطلقت بديعة رفقة العازفين في عرضها بأغان حاملة لقضايا سياسية واجتماعية وإنسانية مثل القضية الفلسطينية مع موسيقى أمازيغية راقت للجمهور الحاضر الذي تفاعل مع بديعة بوحريزي في هذا اللقاء، فغنت باللغتين الإنجليزية والعربية مثل «يا قلبي» و«يا ليتني»، كما قامت بإعادة أغنية الفنان أنور براهم «أركض» بطريقتها الخاصة.

عرض «كهرو موسيقي» هو مشروع موسيقي بصري إلكتروني في هيئة «تخميرة» كما وصفته بديعة بوحريزي التي غنت فيه للجمال والعواطف والإنسان والمرأة، تميز برصيد من الألحان التي تردّد صداها كالشعر في أغاني قديمة لكنها تسمع للمرة الأولى بأسلوب بديعة بوحريزي المختلف.

أم الغيث

ليفسح المجال بعد ذلك للفنانة المغربية أم الغيث المشهورة بـ«أوم» مع عرض «دابا». الألبوم الجديد الذي قدمته أوم لجمهور «الحمامات» لأول مرة مليء بالإيقاعات الإلكترونية التي تميز أغانيها، وكأنها تخلق رابطا خفيا بينها وبين الأزمنة المعاصرة، وهو ما نجده أيضا في كلماتها: الطبيعة المهددة، مصير المهاجرين والقيود التي تفرضها بعض الثقافات على النساء.

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أطلت أوم على جمهورها بأسلوب خاص بها جمعت فيه بين اللون المغربي والأفريقي، وانطلق عرض «دابا» وانسابت الموسيقى التي كانت مزيجا من روح الموسيقى الفلكلورية المغربية المنبعثة من عمق الصحراء مع إضافة لمسات من موسيقى السول الأميركية وإدخال الإيقاعات الأفريقية.

قدمت «أوم» خلال هذا العرض رفقة فرقتها الموسيقية مجموعة من الأغاني من تأليفها وألحانها مثل «دابا» و«ها» وغيرها من الأغنيات التي تضمنت مواضيع هامة رافقتها موسيقى صادقة نابعة من القلب.

«دابا» لوحة فنية نالت إعجاب الحضور مع فنانة استطاعت أن تضع بصمتها الخاصة على المزيج الموسيقي الذي قدّمته من خلال أغاني ذهبت فيها أوم إلى أعماق روحها وذاكرتها مستعينة بزاد موسيقي ثري وزاخر.

الفنانة المغربية أوم (خاص لـ بوابة الوسط)