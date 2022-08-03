إدريسي يطلق جولته الغنائية من الأردن 12 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد المطرب الأردني إدريسي للاحتفال بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد «محبوبي» في عمان يوم 12 أغسطس الجاري، ليبدأ بها جولاته في الوطن العربي. ويضم الألبوم 14 أغنية و6 كليبات مصورة.

على جانب آخر، يستعد إدريسي لإطلاق سادس كليبات ألبوم «محبوبي» خلال أيام، حيث تم تصوير الكليب في القاهرة، ويستعد لصدوره تزامنا مع جولته الغنائية في مصر، وفقا لبيان.

ويعد «محبوبي» أول ألبوم طويل رسمي لإدريسي يبدأ معه انطلاقة فنية جديدة في مشواره الغنائي، ويلخص خلال أغنياته مراحل حياتية واقعية عاشها وتأثر بها، وتم معالجة هذه الأحداث بالشكل الدرامي المسرحي بما يكونه من شخصيات وأماكن وحبكات درامية، حيث تمثل كل أغنية مرحلة حياتية مختلفة لإدريسي، واستوحى هذه الفكرة من هوسه بالمسرح ودراسته التمثيل والإخراج.

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يخوض إدريسي عبر الألبوم مغامرة التأليف والإخراج، حيث كتب جميع أغنياته واختار 14 أغنية من أصل 22 تم تسجيلها، وقرر تصوير 5 كليبات منها، كما شهد الألبوم إعادة إصدار لعدد من أغنيات إدريسي القديمة مثل «محبوبي» و«رداح»، وقرر ضمهم للألبوم، في حين تم تصوير جميع كليباته في العاصمة الأردنية عمان مع فريق عمل شبابي.