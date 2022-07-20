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منح جائزة «لوميير» الفرنسية للمخرج الأميركي تيم بورتون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 05:00 مساء
منح جائزة «لوميير» الفرنسية للمخرج الأميركي تيم بورتون
المخرج الأميركي تيم بورتون في العرض الأول لفيلم «دامبو» في هوليوود، 11 مارس 2019 (أ ف ب)
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يحصل المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأميركي تيم بورتون (63 عاما) على جائزة «لوميير» المرموقة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان «لوميير» الذي سيقام بين 15 و23 أكتوبر في ليون، بوسط فرنسا الشرقي، على ما أعلن المنظمون، الأربعاء.

أُطلقت جائزة «لوميير» في العام 2009 من جانب معهد لوميير الذي أداره المخرج برتران تافيرنييه حتى وفاته في مارس 2021، للاحتفال بشخصية سينمائية تقديرا لمجمل أعمالها وللعلاقة التي تربطها بتاريخ السينما، وفق «فرانس برس».

هذه الجائزة الممنوحة في ليون، مسقط رأس السينمائي لوميير، أصبحت على مر السنين واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في نظر أوساط العاملين في المهنة والصحافة الدولية.
سيخلف السينمائي المتحدر من ولاية كاليفورنيا الأميركية، المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون التي نالت الجائزة العام 2021، والأخوين داردين في العام 2020 ومواطنه فرنسيس فورد كوبولا في 2019.

الثقافة الشعبية
وأوضحت إدارة المهرجان السينمائي الدولي في بيان أن بورتون «صاحب رؤية، ومصمم وفنان قدم للسينما العالمية عالما ذا تماسك نادر وتأثير جمالي لم يسبق له مثيل في الثقافة الشعبية».

وظهرت بعدسة بورتون مجموعة كبيرة من الممثلين، من بينهم مايكل كيتون، وجوني ديب الذي شارك في ثمانية من أفلامه، وهيلينا بونهام كارتر شريكة حياته السابقة وأم ولديه.

وأسهم تعاونه الطويل مع المؤلف الموسيقي داني إلفمان الذي ألف له بعضا من أجمل موضوعات السينما المعاصرة، في صياغة أسطورة تيم بورتون، بحسب إدارة مهرجان «لوميير». ويتسلم بورتون الجائزة في 21 أكتوبر.

وسبق أن مُنحت الجائزة بشكل خاص لجين فوندا، وونغ كار واي، وكاترين دونوف، ومارتن سكورسيزي، وبيدرو ألمودوفار، وكوينتين تارانتينو، وكين لوتش، وجيرار دوبارديو، وميلوش فورمان، وكلينت إيستوود.

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